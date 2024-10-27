FTIsland崔敏焕遭前妻律喜毁灭性爆料！李洪基「护航崔敏焕」第二次发言引争议，韩网友：「真让人失望」

FTIsland 崔敏焕在2018年1月与女团 LABOUM 出身的律喜结婚，但两人在去年12月离婚。

律喜24日通过 YouTube 频道「律喜之家」公开与崔敏焕的离婚原因，相关影片中还包括崔敏焕出入声色场所的录音记录，引起轩然大波。



因此，崔敏焕目前正在以性交易嫌疑进行内部调查，经纪公司FNC娱乐也出面回应：「虽然本公司很难详细详细了解夫妻问题和个人私生活，但是崔敏焕让大众和观众失望，对此感到责任重大，决定中断包含和孩子们一起出演的节目和所有活动。」确定从《超人回来了》下车，26日在高雄举行的演唱会也改在幕后进行演出。



而同团成员李洪基在25日也在 Weverse 发文：「这是两个人的私生活，事情却发展成这样了。错了的地方就要承认，低头道歉才行，不过我们也不应该这么轻易相信一切。我还是要守护下去、坚持下去，这才是我们吧！我能做的，就是迎著飞来的石块，继续向前。」对此，对李洪基的指责纷至沓来，特别是「不要轻易地相信一切」的部分，被指出是不是在护航崔敏焕，部分人更批判：「在拥护崔敏焕的同时，爲什么之前的成员崔钟训却很快就切割关系呢？」最终李洪基也删除了贴文。



接著26日有位粉丝在 Weverse 写下：「争论焦点不是爆料内容和事实确认，而是身为一个有儿子、女儿的爸爸是否进行了性交易，而且证据多的要满出来。听说已经以性交易嫌疑进行内部调查，不知道还要等什么，希望你能知道，没有人会愿意应援一个像吃饭一样频繁进入声色场所的人，今天的演出真的辛苦了，请好好休息之后再想想吧！」看到这个的李洪基通过留言回覆：「如果不是性交易，也不是声色场所的话？你能对现在说的话负责吗？」



虽然该回覆目前已被删除，但被截图后在韩网引发热烈讨论（the qoo 留言已经突破1800则）。网友：「就那样静静地待著吧」、「怎么能对粉丝们说那种话呢？怎么能把想说的话都说出来呢」、「以本人的标准，带著小姐玩好像不是性交易」、「爲什么要追究那个粉丝的责任？粉丝们要认清现实了」、「男人们的友情真让人流泪啊」、「那爲什么都下车了？我真的好无语啊！爲什么拿无辜的粉丝撒气」、「首先崔珉焕本人很安静，你爲什么这么吵...」、「道德观念真是不一样啊」、「本人也能负责吗？ 如果你错了，要不要隐退？」、「哇，真是越看越失望」、「有妇之夫打电话找小姐，不就结束了吗」等等。

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