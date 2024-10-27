李秀滿新公司A20旗下中國練習生太漂亮了，分享破萬！網讚：老師的眼光果然獨到

SM娛樂創始人李秀滿（72歲）成立新公司A2O娛樂後，率先公開了旗下練習生的影片，全員實力出眾外，有網友分享了其中一位漂亮練習生，目前在推特上轉推破萬，獲得了166萬多次的觀看流量。

A2O娛樂旗下練習生分為「A2O Rookies HTG」、「A2O Rookies LTG」、「A2O Rookies LTB」共15位練習生，而為這部影片開場的李詩潔（SHIJIE）也是相當亮眼的存在。



網友感嘆道：「李秀滿的眼光果然獨到，因為他選的練習生太漂亮了。」轉發的網友也一一附和：「這樣的臉蛋，真的讓人很期待」、「舞蹈實力也很好」、「確實很漂亮，但影片跟圖片不太像」、「影片中也是她最突出」



이수만 감 안 떨어진 이유 연습생 존나 이쁨 pic.twitter.com/SctpFL3AfQ — 유이 (@reason__13) October 25, 2024

引發熱烈關注的那張圖，則是她個人 IG 帳號的首發，她也向大眾熱情地打招呼：「嗨嗨嗨，大家好！我是詩潔，A2O Rookies 的一員，很高興能與大家分享我的一部分，敬請期待精彩的舞蹈、音樂和滿滿的樂趣！讓我們一起創造難忘的回憶吧！」





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