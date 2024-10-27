BLACKPINK ROSÉ&火星人新曲〈APT.〉登上英國官方榜單第4，刷新韓國女歌手最高紀錄

英國官方榜單（Official Charts）於韓國時間26日公開最新排行榜，ROSÉ與火星人布魯諾合作的新歌〈APT.〉進入「官方單曲榜TOP 100」第4位，是韓國女歌手的歷史最高成績。

此前該榜單的最高紀錄是FIFTY FIFTY的《Cupid》第8名，〈APT.〉超過了4個名次。 Jennie也隨ROSÉ一起上榜，新曲〈Mantra〉排名第54位，上週首次登榜時排在第27位。



ROSÉ正在席捲全球音樂榜。 〈APT.〉於本月18日發行，短短7天便在全球最大音樂平台Spotify突破1億次串流播放，刷新了K-POP女歌手最快紀錄，在全體K-POP歌手中也是第二位達到該成就。

ROSÉ成為首位登上美國Spotify及全球Spotify熱門歌曲榜第一的韓國SOLO女歌手，再創職業生涯新高。



〈APT.〉發佈後立即在全球40個地區的iTunes排行榜上獲得第一，在韓國音源網站上亦達成了「Perfect All-Kill」（PAK），包攬了Melon、Genie、Bugs、Vibe的實時榜、日榜和Top100第一。

這首歌在中國最大音樂平臺QQ音樂也位列榜首，人氣席捲美洲及亞洲地區，SNS上不斷湧現來自歐洲的粉絲合唱影片。 歌曲的MV也大受歡迎，公開24小時內突破2500萬次觀看，5天內達到1億次點擊。

〈APT.〉是ROSÉ首張正規專輯〈rosie〉的先行曲，靈感來自韓國著名的酒桌遊戲，ROSÉ親自參與了創作。



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