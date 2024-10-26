FTIsland高雄演唱會照開不誤，崔敏煥陷爭議「幕後打鼓+不參加歡送」變透明人

昨日崔敏煥被爆出爭議後，PRI們最關心的問題之一大概就是這件事... 主辦方昨晚給出確定回應了！
FTIsland鼓手崔敏煥與前妻律喜的糾紛近日再度受到關注，因他在《超人回來了》中經營好爸爸形象、結婚期間在《吳恩英金子商談所》談到教育開支、以及娛樂記者出身YouTuber的發言，輿論開始攻擊女方索取過多、離婚後又丟下三個小孩不管，很不負責。
前天晚間，律喜在個人頻道PO影片澄清各項質疑，稱兩人結婚期間從未因教育費用發生爭吵，每月800萬的學費由夫妻同意並分攤承擔，導致結婚的決定性事件是崔敏煥經常出入聲色場所，以及在岳父母面前摸她身體敏感部位、將錢塞進她領口等迷惑行為。 而關於三個小孩的撫養權，律喜表示一開始很想爭取，但崔敏煥表示他只會一次給出5000萬韓元、之後每月提供200萬韓元，對於缺乏固定收入、需要租房的女方而言嚴重不足，反而男方家裡經濟條件穩定、有長輩幫忙照顧，律喜才忍痛將小孩讓給前夫。
律喜在影片末尾公開多段通話錄音作為崔敏煥不良生活的佐證，其中可聽到「某男子」多次請朋友幫忙找陪酒小姐或汽車旅館。 影片公開後網友十分震驚，崔敏煥所屬社沒有回應內容是否屬實、只表示對於「崔敏煥讓大眾失望」感到負有責任，並宣佈崔敏煥暫停所有活動，隨後警方也開始對嫖娼嫌疑進行調查。
不巧的是，FTIsland早已敲定今日在高雄舉辦演唱會，令很多人關注崔敏煥是否參加。 昨晚，主辦方「希林國際」通過SNS宣佈崔敏煥「將於幕後進行演出」，且「不會參加會後歡送福利」。 考慮到時間緊迫很難找到合適人選代替，為確保演出正常進行，很多網友認為這是最佳解法。
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