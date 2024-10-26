FTIsland高雄演唱会照开不误，崔敏焕陷争议「幕后打鼓+不参加欢送」变透明人

昨日崔敏焕被爆出争议后，PRI们最关心的问题之一大概就是这件事... 主办方昨晚给出确定回应了！

FTIsland鼓手崔敏焕与前妻律喜的纠纷近日再度受到关注，因他在《超人回来了》中经营好爸爸形象、结婚期间在《吴恩英金子商谈所》谈到教育开支、以及娱乐记者出身YouTuber的发言，舆论开始攻击女方索取过多、离婚后又丢下三个小孩不管，很不负责。



前天晚间，律喜在个人频道PO影片澄清各项质疑，称两人结婚期间从未因教育费用发生争吵，每月800万的学费由夫妻同意并分摊承担，导致结婚的决定性事件是崔敏焕经常出入声色场所，以及在岳父母面前摸她身体敏感部位、将钱塞进她领口等迷惑行为。 而关於三个小孩的抚养权，律喜表示一开始很想争取，但崔敏焕表示他只会一次给出5000万韩元、之后每月提供200万韩元，对於缺乏固定收入、需要租房的女方而言严重不足，反而男方家里经济条件稳定、有长辈帮忙照顾，律喜才忍痛将小孩让给前夫。



律喜在影片末尾公开多段通话录音作为崔敏焕不良生活的佐证，其中可听到「某男子」多次请朋友帮忙找陪酒小姐或汽车旅馆。 影片公开后网友十分震惊，崔敏焕所属社没有回应内容是否属实、只表示对於「崔敏焕让大众失望」感到负有责任，并宣布崔敏焕暂停所有活动，随后警方也开始对嫖娼嫌疑进行调查。



不巧的是，FTIsland早已敲定今日在高雄举办演唱会，令很多人关注崔敏焕是否参加。 昨晚，主办方「希林国际」通过SNS宣布崔敏焕「将於幕后进行演出」，且「不会参加会后欢送福利」。 考虑到时间紧迫很难找到合适人选代替，为确保演出正常进行，很多网友认为这是最佳解法。



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