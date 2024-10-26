《2024 AAA》官方不畏懼負面爭議！原定IVE張員瑛和ZB1成韓彬主持，確定加入演員柳俊烈

演員柳俊烈將在韓國年度盛事《2024 AAA》上大放異彩，與張員瑛、成韓彬共同擔任主持人。

第九屆年度頒獎典禮《2024 AAA》（亞洲明星盛典、Asia Artist Award）預計在12月27日於泰國曼谷隆重舉行，原本由IVE張員瑛和ZB1成韓彬再次合作主持，現在官方確定再加入第三位主持人，演員：柳俊烈。



這是柳俊烈是首次擔任《AAA》的主持人，官方看中他在演藝圈的豐富經驗，和充滿sense的主持技巧，並期待他出色的英語能力來領導典禮的進行。

柳俊烈曾在2022年釜山國際電影節（BIFF）上作為開幕式的MC（主持人）提升了全球電影節的地位，並於近期出席第29屆釜山國際電影節並擔任「年度男演員獎」的評委。

目前官方公開出席此次典禮的韓國明星如下：

第一輪：NewJeans、BIBI、ZEROBASEONE（ZB1）、NCT127、QWER、WayV





第二輪：LE SSERAFIM、EXO Suho、KISS OF LIFE、WHIB、TWS、&TEAM



除此之外，還有人氣演員金秀賢、金惠奫、朴敏英、邊佑錫、安普賢、張多雅（圖左上至右下）將出席活動，為典禮增添光彩。



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞