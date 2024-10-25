《正年》辛叡恩：「未合作前就喜歡演員金泰梨，向她學習很多，是最靠譜的搭檔」

最近熱播中的人氣電視劇《正年》，演員群中的辛叡恩也多次在媒體前公開表達自己對同劇演員金泰梨的喜愛，甚至希望金泰梨「不要跟別人玩」，也稱讚她是最靠得住的同事。

25日時尚雜誌公開了與辛叡恩的專訪影片，而被問到從《黑暗榮耀》到《正年》在角色上的差異性，辛叡恩不加思索的回答，《黑暗榮耀》中的涎鎮是心中有著惡的想法，但《正年》當中的英瑞就沒有，能說是一個「惡」一個「強硬」嗎？其實英瑞的內心很脆弱，但表現於外需要是這樣的態度，兩者在辛叡恩的詮釋之下稍有不同。



對於這兩個角色在表現上的差別，《黑暗榮耀》中的涎鎮是時常露出笑容（有可能帶有惡意的笑容），但《正年》中的她卻是比較常常面無表情，為了隱藏英瑞心中的脆弱以及害怕不安，所以以冷冰冰的語氣或是無人的時候捶打牆壁等等，這些方式來表現這個角色。

最近有什麼特別令辛叡恩著迷的事情呢？辛叡恩表示是沒有特別迷上什麼，不過因為最近電視劇《正年》正在播出中，所以他當然也最關心這一部分。電視劇播出後大家會有什麼樣的反應？也令辛叡恩特別期待，她也透露與一起演出劇中「梅蘭國劇團」的團員們私下也經常聊天見面，一起吃飯度過愉快時間，在這部分也讓辛叡恩感受到是一種生活中的小確幸。



當被問到《正年》演員同仁中最依賴的演員是哪一位？辛叡恩表示應該就是金泰梨姐姐吧！他說金泰梨是最親密的搭檔，在演出這部作品之前，金泰梨也是辛叡恩喜歡的演員，在演技方面自己也向金泰梨學習了很多，認為對方相當靠譜，所以自己非常依賴金泰梨。



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