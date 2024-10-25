【韩网热门】FTIsland李洪基在崔敏焕事件后首PO文

李洪基今日下午在Weverse写道：

「这是两个人的私生活，事情却发展成这样了。

错了的地方就要承认，低头道歉才行。

不过我们也不应该这么轻易全盘相信一切。

我还是要守护下去、坚持下去，这才是我们吧。

我能做的，就是迎著飞来的石块，继续向前。」



*今日上午的崔敏焕事件FTIsland崔敏焕遭前妻律喜爆料「常出入声色场所」，当著父母面「钱塞妻胸口」、找陪酒女录音全公开！火速宣布停止活动，警介入调查

韩国网友评论：

1. 究竟在讲什么鬼话...

2. 难道是说要守护崔敏焕吗？

3. 终究还是要带著他一起啊

4. 他是没听到录音吗？

5. 拜托，队友是犯法了耶...

6. 那件事可以美化包装成私生活吗？

7. 难道他认为买春没什么大不了吗...

8. 一直以为李洪基是聪明人，原来不是

9. 他把「我会带著崔敏焕一起」这句话讲得很神圣，但不是这样的，清醒点吧

10. 我追了18年的FTIsland，现在没有了...

11. 还不如保持安静…

12. 如果不能像崔钟训那时那样果断切割，干脆什么也不要讲吧

13. 那句「不要轻易相信」也许是说不要轻易相信男人呢

14. 他说的「两个人」是指崔钟训和崔敏焕吧？ 拜托告诉我是这样

15. 要讲话就讲清楚，这样模棱两可只会火上浇油

16. 有录音证据还这样，如果没有的话，又要只有女方挨骂了

17. 作为队友，这样讲也情有可原吧？ 李洪基也真的很辛苦，队友们总是这样闯祸... 毕竟妨碍到团队活动

出处：https://theqoo.net/hot/3457573715

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