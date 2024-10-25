韓國元老級演員金守美突然離世，享壽75歲！憑跨年齡演技獲1986年MBC大賞，遭拖欠酬勞積勞成疾、今年兩度住院

據首爾瑞草警察署，金守美於25日上午8點左右因心臟驟停被送往醫院，但最終無效搶救被宣告去世，死因是高血糖休克。

據悉，金守美當天在位於瑞草區的家中失去意識，其兒子發現後立刻撥打119急救電話，並將金守美送往首爾聖母醫院急診室，工作人員判斷去世後報告給警方。

金守美兒子向媒體透露，警方調查後認為死因是高血糖休克，血糖值超過500。 高血糖休克是由於血液中葡萄糖濃度急劇上升，導致身體機能下降的症狀，壓力等外部因素也可能是其成因之一。

實際上，金守美過去14年來參演的音樂劇《娘家媽媽》由於製作公司捲入抄襲風波，從去年開始便未再支付酬勞，金守美因此壓力很大，正準備提起訴訟。今年5月，金守美因同時出演《娘家媽媽》和電視節目而積勞成疾住院治療，被診斷需要休息一段時間，因此暫停演藝活動。



金守美出生於1949年、本名金英玉，1970年以MBC第三期公開徵選藝人的身份出道，因富有異國風情和個性的美貌以及出色的演技，多年活躍於電視劇、電影及綜藝節目等多個領域。





1980年的電視劇《田園日記》中，年僅30幾歲的金守美飾演60多歲的年邁母親角色「一龍媽」，展現出精湛的演技，備受觀眾喜愛，並憑藉該角色斬獲1986年的MBC演技大獎。 因為「一龍媽」形象太深入人心，金守美之後大多出演性格剛烈的老人或母親角色。



此外，金守美參演了《搜查班長》《峇里島的日子》等多部電視劇，以及《家門的榮光》系列、《危險的相見禮》系列和《赤腳的基奉兒》等多部電影，還曾推出綜藝《守美山莊》《守美的飯饌》，是備受觀眾尊敬的國民演員。 金守美直到最近仍持續活躍，出演了去年上映的電影《家門的榮光：回歸》。



警方表示，故人靈堂將設於首爾漢陽大學醫院。



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