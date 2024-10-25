宋智孝時隔四年、終於回歸主業！將主演電影《救援者》挑戰站穩「恐怖驚悚片女王」的稱號

始終活躍於熱門綜藝節目《Running Man》的宋智孝，近期不僅有單獨節目的消息，更被報導即將主演電影，粉絲們有福啦～！！

根據 SPOTVnews 今天最新的獨家報道，宋智孝將出演恐怖驚悚電影《救援者》。



《救援者》講述一個迫切需要奇蹟的家庭，遇見一位帶來奇蹟的老人後所發生的靈異驚悚片，由電影《容順》的編劇、導演申俊執導。

這次回歸電影界是繼2020年上映的《詭妹》（侵入者）之後，時隔4年再次參與電影作品，引發不少期待。此外，這也是宋智孝自2021年主演奇幻懸疑韓劇《來魔女食堂吧》後，時隔約3年重拾她的演技事業，每一次的挑戰都令人印象深刻。







宋智孝從她的出道作經典恐怖電影《女高怪談3：狐狸階梯》開始，到融合恐怖與浪漫的恐怖喜劇《可愛又可怕的他》（Lovely Horribly），再到驚悚片《詭妹》，她在這些需要展現驚悚元素的多樣作品中，以截然不同的表演風格備受肯定，也期待這次她同樣展現出非凡的演技實力。



此外，宋智孝通過《Running Man》受到廣大觀眾的喜愛，也擁有不少海外粉絲。而她繼承了曾是游泳運動員的母親及曾為海女的姨母的基因，並將通過《深潛韓國：宋智孝的海女冒險》展開全新挑戰。

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