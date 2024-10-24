不顧粉絲遭同行人毆打！Jessi二度道歉求原諒：「後悔數萬次，如果能回到那時就好了」

此前，JTBC《事件班長》報導稱，未成年受害者A某上月29日凌晨在去便利商店的途中，在首爾狎鷗亭洞看見 Jessi，隨即詢問是否能合照，但遭到拒絕，之後突然遭到 Jessi 一行人毆打。

報導出來後，Jessi 雖然有親自發文道歉，但是網友對粉絲施暴事件袖手旁觀的批評不斷，時隔兩週後 Jessi 再次進行道歉。



Jessi 23日在自己的 IG 上寫道：「首先向因爲這次事件而受到傷害的受害者及其家屬表示歉意。雖然是因爲我發生的事件，但是從事件發生到現在，我的錯誤行動和態度，給包括受害者在內的很多人帶來傷害，讓他們感受到背叛和憤怒。」

他說：「數千次、數萬次後悔，如果能回到那個時候就好了、如果我和受害者拍照的話、如果能更加積極地保護受害者、如果當下直接去警察局、如果當時好好道歉，受害者應該就不會遭受到如此的痛苦，這一切都是我的責任。」他接著說：「我知道一句話是無法原諒的，但是從現在開始，我會努力糾正我的錯誤，讓受害者恢復狀態。雖然爲時已晚，但再次請求原諒，我錯了。」



而 Jessi 也因爲這件事，持續受到激進網友的惡評洗禮。同天他通過 IG 限時動態公開「最好的消息是吃藥自 X，我會等待的」的內容，更親自回覆「Please stop（拜託停止）」，對於過分的惡意惡評，網友們紛紛表示：「這真的太過分了」、「雖然對 Jessi 的行動很失望，但是就到此爲止」、「那樣越線的惡評應該起訴」等等。



另一方面，A某以施暴等嫌疑起訴包括加害者B某在內的在場的 Jessi 等4人，16日 Jessi曾於以嫌疑人身份出席首爾江南警察局接受調查。18日所屬公司 DOD 宣布與 Jessi 進行很多討論後，應本人要求，決定終止專屬合約。

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