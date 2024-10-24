Disney+《正年》金泰梨、辛叡恩「抓狂互甩巴掌」經典名場面曝光！收視率狂飆雙位數破12%

Disney+獨家播映的作品已經成為目前串流平台龍頭之一，而不少大戲更是討論度爆表。其中又以百想視后金泰梨近期開播的《正年》位居熱門話題榜首。首部以全女性為主，描述夢想成為頂級演員的成長歷程。金泰梨在劇中一展苦練已久的歌喉，最新兩集中還與對手辛叡恩更上演互甩巴掌場面，果然讓收視率一舉突破雙位數，創下全韓國12.726%，以及首爾首都圈13.578%超高收視，也已經成為下半年Disney+的重點大劇。

《春香傳》橋段登第三集最高收視

在第三集中最高收視落在國劇團研究生的國劇作品《春香傳》，在第二集中許英諝（辛叡恩飾演）刻意讓還沒有正式演出經驗的尹正年（金泰梨飾演），接下《春香傳》中戲份吃重的男僕「房子」角色，無異是為了讓她出糗。不過尹正年悟出了「房子」一角真正的含義是為了讓觀眾開心的小丑角色，因此向路上的街頭賣藝人拜師學藝。果然正式演出時表現出滑稽卻又恰到好處的笑點，更與許英諝飾演的夢龍少爺配合的相得益彰。該片段也成為第三集中收視最高的橋段。

然而這段表演卻也顯露出正年剛愎自用、任性的個性，她沒有參加彩排，反而跑去跟在街頭藝人身邊，直到上台前最後一刻才現身。魯莽的行為也讓不少劇迷替她捏一把冷汗！也因此英諝儘管表演順利落幕，但依然不滿對正年說「你該不會以為是你表演好，今天才能夠順利結束表演吧？是因為我不想搞砸表演所以才配合你的！實力好的人是和你對戲的我，而不是你！」就連國劇團第一女主角徐慧朗也有感而發說「尹正年被大家認為是優點的特質，將會成為絆住她的枷鎖。」



正年媽媽背景曝光

在第二集末正年媽媽徐用藝（文素利飾演）堅決不讓正年加入國劇團，但卻遲遲沒有開口說出原因。終於答案在第四集中揭曉。果然徐用藝就是當年紅遍大街小巷的名伶大賽冠軍蔡公宣，與團長姜笑福（羅美蘭飾演）從小就一起表演、一起生活。但徐用藝卻因為再也唱不出歌後黯然離開國劇圈。也因此她極力想阻止女兒，就怕女兒跟自己發生一樣的事情。

隨後在與正年深談中，徐用藝再次喊話「拜託你不要步上我的後塵，跟我回家吧！」不過正年早已下定決心告訴媽媽「你怎麼能因為自己失敗了，就阻礙我的人生呢！」母女倆關係再度陷入僵局，徐用藝最終祭出斷絕母女關係的通牒，兩人不歡而散，而正年也真真正正地再也沒有回到家鄉的退路。



正年換上時裝也超時髦！

最新兩集中，正年為了幫受傷而不能去偷偷打工的珠蘭賺錢，瞞著劇團在茶館打工。然而最後因為頂替生病無法出席的歌手上台唱歌，獨特的嗓音再度受到關注，甚至還被製作人遞上名片。然而卻也被劇團發現打工的事實，正年最終遭劇團掃地出門。不過她也因緣際會下搖身一變成時髦的歌手，服裝也從木浦村姑成為亮眼美少女，鮮豔洋裝一套換一套，與昔日模樣大不同，連當初賞識她進國劇團的文鈺瓊（鄭恩彩飾演）都驚喜又驚訝！



正年、英諝互賞巴掌來真的

若第三集最大亮點是《春香傳》，第四集高潮肯定就是在結尾正年、英諝互賞巴掌的橋段了！英諝誤以為正年是故意偷聽自己跟媽媽吵架的場面，一氣之下賞了對方一巴掌。正年也不是省油的燈，立刻也回賞一巴掌。正年憤憤不平告訴英諝「不是只有你有脾氣，以後我也會以牙還牙，未來我再也沒有理由容忍你了！」兩人關係似乎正式決裂。由於鏡頭完全沒有借位，因此兩人清脆的巴掌聲可以說是「來真的」！



值得一提的是，在最後的預告中正年發現電視台竟然去故鄉拍了自己媽媽的照片！鏡頭轉到另一邊，正年激動大喊「你根本就是騙子！」製作人露出壞笑告訴正年「所以你應該看清楚合約內容啊」甚至還出現正年直接在現場直播中，將鞋子脫掉、口紅抹去，究竟她的下一步是什麼？未來能否再回到國劇團？請一定要繼續鎖定每週六日Disney+獨家跟播的《正年》！

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