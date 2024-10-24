不顾粉丝遭同行人殴打！Jessi二度道歉求原谅：「后悔数万次，如果能回到那时就好了」

此前，JTBC《事件班长》报导称，未成年受害者A某上月29日凌晨在去便利商店的途中，在首尔狎鸥亭洞看见 Jessi，随即询问是否能合照，但遭到拒绝，之后突然遭到 Jessi 一行人殴打。

报导出来后，Jessi 虽然有亲自发文道歉，但是网友对粉丝施暴事件袖手旁观的批评不断，时隔两周后 Jessi 再次进行道歉。



Jessi 23日在自己的 IG 上写道：「首先向因爲这次事件而受到伤害的受害者及其家属表示歉意。虽然是因爲我发生的事件，但是从事件发生到现在，我的错误行动和态度，给包括受害者在内的很多人带来伤害，让他们感受到背叛和愤怒。」

他说：「数千次、数万次后悔，如果能回到那个时候就好了、如果我和受害者拍照的话、如果能更加积极地保护受害者、如果当下直接去警察局、如果当时好好道歉，受害者应该就不会遭受到如此的痛苦，这一切都是我的责任。」他接著说：「我知道一句话是无法原谅的，但是从现在开始，我会努力纠正我的错误，让受害者恢复状态。虽然爲时已晚，但再次请求原谅，我错了。」



而 Jessi 也因爲这件事，持续受到激进网友的恶评洗礼。同天他通过 IG 限时动态公开「最好的消息是吃药自 X，我会等待的」的内容，更亲自回覆「Please stop（拜托停止）」，对於过分的恶意恶评，网友们纷纷表示：「这真的太过分了」、「虽然对 Jessi 的行动很失望，但是就到此爲止」、「那样越线的恶评应该起诉」等等。



另一方面，A某以施暴等嫌疑起诉包括加害者B某在内的在场的 Jessi 等4人，16日 Jessi曾於以嫌疑人身份出席首尔江南警察局接受调查。18日所属公司 DOD 宣布与 Jessi 进行很多讨论后，应本人要求，决定终止专属合约。

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