這選角太厲害！孫藝真＆池昌旭有望合作電視劇版《醜聞》，有機會看到女神和男神合作嘛～

今日（24）有韓媒報導，電影《醜聞—朝鮮男女相悅之事》將翻拍成 Netflix 電視劇，由孫藝真和池昌旭主演。

隨後，孫藝真的經紀公司 MS team 娛樂回應：「所屬公司Msteam娛樂的相關人士對Xports新聞表示:"孫藝真收到了出演 Netflix《醜聞—朝鮮男女相悅之事》的提議，目前正在討論中。」而池昌旭的經紀公司 Spring Company 也表示：「確實收到出演作品的邀請。」



《醜聞—朝鮮男女相悅之事》是李在鎔導演在2003年執導的電影，改編自法國著名小說《危險關係》，場景改為十八世紀朝鮮王朝末期的朝鮮半島。是以朝鮮時代爲背景改編的法國小說《危險關係》。 該劇講述朝鮮最高妖婦趙氏夫人（李美淑 飾）和花花公子趙元（裴勇俊 飾）爲了讓叔夫人鄭熙延（全道嬿 飾）墮落而展開的愛情遊戲。當時雖然被評爲「青少年禁止觀看」等級，但觀影人數超過300萬人次，在國內外多個電影頒獎典禮上獲獎等，得到了認可。



孫藝真近年出演過《個人取向》、《經常請吃飯的漂亮姐姐》、《愛的迫降》、《三十九》等劇，憑藉清純的外貌和精湛的演技備受觀眾喜愛。與玄彬在2022年結婚，膝下還有1個兒子。



而池昌旭在2019年退伍之後，依舊非常努力工作！這幾年的作品包含 《便利店新星》、《愛在大都會》、《惡中之惡》、《歡迎回到三達里》、《于氏王后》等劇，新劇《江南B-Side》也即將在11月6日於 Disney+ 上線。



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