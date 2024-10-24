SM迎創立30週年，紀念專案全面啟動！家族演唱會明年1月首爾高尺巨蛋開唱

SM娛樂公司由歌手出身的李秀滿於1995年2月14日創辦，明年即將迎來創立30週年，昨日宣佈將啟動一系列專案活動作為紀念。

SM娛樂的30週年企劃包括各種線上與線下活動，例如旗下藝人總動員的SMTOWN LIVE演唱會、SMTOWN專輯、管弦樂演出以及30週年紀念品牌影片等各種線上與線下活動等，第一個動作就是在昨日發佈了紀錄過去發展歷程和文化傳承的品牌影片「The Culture」。

「The Culture」以不同的故事展示過去30年來SM娛樂如何陪伴眾多人的日常生活，SM娛樂的「元老級藝人」、S.E.S成員Bada和她的女兒Lua也有出鏡，展現出音樂跨越世代的力量。 很多SM家族粉和非粉路人看後都感到十分感動，無法否認SM的音樂和藝人已經融入了自己的整個青春時代。



與項目一起公開的30週年紀念CI（企業形象）變形自SM娛樂的標誌，傳遞出「30年與更多」的訊息，表達了在過去30年及未來，SM娛樂將繼續引領K-POP文化發展的願景。

同時公開的項目圖片以年輪為靈感，對SM娛樂過去30年來通過文化傳遞影響力和震撼的歷程進行了視覺化呈現，進一步提高了對接下來逐步公開的30週年紀念內容的期待感。



晚些時間，SMTOWN通過官方SNS宣佈將於明年1月11日和12日在首爾高尺天空巨蛋舉辦新一輪家族演唱會「SMTOWN LIVE 2025」，令人感到無比期待。



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