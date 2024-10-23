大家争相尝鲜！《黑白大厨》评审安成宰主厨与知名饭店合作推出「1人70万韩元」晚间套餐，1分钟内全数售罄！

Netflix人气综艺《黑白大厨：料理阶级战争》公开至今话题不断，除了有许多节目争相KUSO模仿评审与参赛者外，也有很多节目对於节目中的参赛者进行赛后的访谈，而其中相当抢眼的评审安成宰主厨，近期也推出了高价套餐，仅仅在1分钟的时间就全数卖光，可见得有多少人希望品尝到大厨的手艺。

根据首尔帕纳斯洲际酒店表示，为了纪念此酒店开馆35周年，即将於11月1日及2日举行美食相关活动，从前一日下午5点开始可透过通讯软体进行预约，在1分钟内全数预约额满。而本次的活动会这样受到欢迎可能还有一个主要原因，就是其中一位主厨就是《黑白大厨》中的严格评审，米其林三星餐厅「Mosu」的主厨安成宰。



安主厨在本次与酒店配合的活动中，推出了「Mosu」餐厅的招牌菜色，与洲际酒店的主厨合作搭配成晚间套餐，价格订为每人70万韩元，全数被预约完毕，而目前酒店也打算在每日下午特定时间，开放被取消的位置可重新预约。虽然出演《黑白大厨》中的许多参赛者，所经营的餐厅都相当有人气，不过安主厨的餐厅却已经停业，因此他所参与的这次美食活动更加受到瞩目。



安成宰主厨也有计画参与下个月在首尔市举办的美食活动，11月3日在盘浦三光岛即将举行安主厨以及餐厅「Mosu」出身的厨师们一起展示料理的美食活动，该活动也是为了回顾今年3月在首尔举办的国际美食庆典「亚洲Best 50餐厅」，「Mosu」曾排名在第41名。



另外《黑白大厨》中的「三星」姜胜元主厨、「一二三」裴京俊主厨等与「Mosu」餐厅出身的其他厨师们也将参与这个活动，首尔市将从10月28日下午2时透过特定APP进行预约，前150名参加者可以在盘浦三光岛品尝到4种高级料理，每人门票为4万韩元。



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