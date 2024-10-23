《黑白大廚》安成宰不敢評價「這個人」的料理！還透露：幫小孩做飯是最緊張的時候

本月20日，安成宰主廚作爲嘉賓出演 JTBC《新聞室》並接受採訪。
安成宰是韓國唯一的米其林三星主廚，最近作爲評審出演《黑白大廚》備受喜愛。他在《黑白大廚》中身穿紫色西裝給人留下深刻的印象，當被問到「聽說在拍攝之前製作組建議減肥，是真的嗎？」時，安成宰回答說：「不是建議，而是說如果不減肥就不能出演。因爲我很喜歡吃，所以當時體重有點重，所以已經在一邊運動一邊減肥了。」
因「肉沒有熟透」、「蔬菜的熟成度很好」等評價而成爲話題的安成宰表示平時在家主要是老婆做飯，對老婆的手藝不給予評價。他說：「如果我評價老婆做的料理，會出大事的！我應該就不用回家睡覺了。」引發現場一陣笑聲 XD。
主持人提到曾看過安成宰和岳母一起做泡菜的影片，他極力稱讚味道不淡、真的很好吃！對此，安成宰笑著說：「（岳母的料理）會無條件說好吃！」膝下有一兒一女的他，表示：「孩子們很挑剔，只要味道有一點模棱兩可，他們就會說這個好像不對，然後就不吃了，幫小孩做飯我覺得是最緊張的時候。」
對於是否加入確定製作的《黑白大廚》第二季，他謙虛地說：「雖然聽說了，但是好像還要再聊一會兒。如果有比我更好的評審、如果有能做得更好的人，我怎麼可能呢？」而《黑白大廚》日前宣布確定製作第二季，第一季的製作組金學慜、金銀芝PD和毛恩雪編劇也會繼續參與，目標是在明年下半年播出。
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