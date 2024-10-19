《黑白大廚》熱潮依舊未退！「學餐名家」李美英與CU超商合作推營養午餐

在《黑白大廚》的「黑湯匙選拔賽」中，「學餐名家」的料理被安成宰、白種元稱讚爲「回憶浮現，深受感動」，也被選爲參賽者中印象最深刻的參賽者之一。

「學餐名家」在黑白團體戰中發揮大量又穩定的備菜功力，實力得到認可，雖然最終沒能再晉級，但也讓許多觀眾印象深刻。而「學餐名家」的真是身份是在慶尚南道梁山市下北小學負責營養午餐的李美英（이미영）廚師，擁有15年資歷的他，已經在日前退秀，是在兒子勸導下才出演《黑白廚師》，在節目中他充分發揮自己的價值。



近日，李美英通過影片分享自己的近況，她表示：「因爲好奇的人太多，所以才拍了這個影片。退休後本來想安靜地旅行，但現在卻動彈不得，過著忙碌的生活。」最後她也說：「節目播出後，非常感謝大家的關心。我經常想，我不是藝人，爲什麼會這麼喜歡我呢。」



在《黑白大廚》公開後，有不少觀眾都表示想要吃到阿姨的料理，接下來有機會吃到了啦！CU便利商店在近日宣佈將與李美英廚師一起推出健康食品，長期負責學生營養午餐的李美英廚師，將親自參與食譜開發，從本月開始，CU計劃與李美英廚師一起著手開發低鹽食品、低刺激的菜餚、簡便食品等商品，並於下月陸續推出多種新產品。



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