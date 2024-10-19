【韓網熱門】金在中金俊秀聊起東神時期極致瘋狂的行程

雖然很多人已經知道，但每次聽都覺得太瘋狂：
- 早上6點在韓國彩排打歌節目，7點40飛去日本，中午在東京電視台錄節目，下午2點飛回韓國，傍晚6點在汝矣島錄打歌節目，結束後立即要去蠶室參加另一個行程，為節省時間搭水上計程車。 （有時一天之內要跑中日韓三國行程）
- 因為飛機上都在補眠，落地後經常不知身在何方，只能看路上車子靠左還是靠右來判斷在日本還是韓國。
- 6個月用掉3本護照
- 因為跨國活動體制未健全，曾為出席預定的日本節目而租下專機、花掉上億元。
진심 개또라이스케줄— 이바 (@yembyeonggudb) October 18, 2024
오전에 음방드라이리허설하고 바로일본가서 방송녹화하나뜨고 점심비행기타고다시한국와서 음방 본방하고
그리고 여의도에서스케줄했으면 잠실까지 수상택시타고감 스케줄시간을얼마나빡빡하게짜놧으면
이런스케줄이 허다하니까 애들이여기가 한국인지일본인지정신도못차리고 pic.twitter.com/93rAqsAt8v
- 提出反抗不公平合約的訴訟後，長期被電視台拒於門外。 金俊秀說原本上電視就像學生去學校讀書一樣自然，這段時間進入教室竟如此困難，「仿彿一直站在走廊」。
- 金在中今年出演KBS電視台節目，金俊秀看到後欣慰到哭泣。
재중이 지상파예능나오는거보고 준수도 울엇대애................ pic.twitter.com/zkyIKHx6BF— 이바 (@yembyeonggudb) October 18, 2024
昨晚播出的KBS2《新品上市便利餐廳》是兩人時隔15年一起出演公共電視台的綜藝。
韓國網友評論：
1. 他們終於能上電視了，爆哭ᅲᅲᅲᅲ
2. 暈，彩排和正式錄製之間去了趟日本????
3. 我記得那天結束韓國行程後還去日本熬夜做了凌晨節目，沒睡醒的狀態下對著日出錄節目
4. 太瘋狂了，即便這樣也從未有一次舞台失誤、從未表現出疲憊... 真的是專業偶像
5. 5年活動期在日本單是單曲專輯就發了30張，幾乎是每個月都回歸的程度
6. 這期間還要被私生騷擾，究竟如何撐下來ᅮᅲ
7. 這樣活動一年只有一周休假，成員們因為突然放鬆而生病，互相打電話問候時一起哭，太心痛了
8. 行程真的太魔鬼，所以他們都對那段時間沒什麼記憶ᅲ
9. 被這樣壓榨5年，薪水卻是負數，想想還有10年合約... 換了是我早就瘋了ᅲ
10. 為了趕錄製而花1億租飛機，明明是公司沒安排好時間，卻要從他們的薪水裡扣
11. 因為李秀滿離開SM，他們才能上電視嗎？
12. 好開心看到他們積極上電視ᅲᅲ還是從前我喜歡他們時的模樣，更加感到欣慰...
13. 太辛苦了，以後都要幸福，經常在電視見吧！
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