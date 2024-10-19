【韓網熱門】金在中金俊秀聊起東神時期極致瘋狂的行程
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【韓網熱門】金在中金俊秀聊起東神時期極致瘋狂的行程

明星   2024年10月19日   星期六15:16   Sani  

（封面圖源：X@junsu_palmtree，KBS2《新品上市 便利餐廳》截圖）

雖然很多人已經知道，但每次聽都覺得太瘋狂：

- 早上6點在韓國彩排打歌節目，7點40飛去日本，中午在東京電視台錄節目，下午2點飛回韓國，傍晚6點在汝矣島錄打歌節目，結束後立即要去蠶室參加另一個行程，為節省時間搭水上計程車。 （有時一天之內要跑中日韓三國行程）
- 因為飛機上都在補眠，落地後經常不知身在何方，只能看路上車子靠左還是靠右來判斷在日本還是韓國。
- 6個月用掉3本護照
- 因為跨國活動體制未健全，曾為出席預定的日本節目而租下專機、花掉上億元。

- 提出反抗不公平合約的訴訟後，長期被電視台拒於門外。 金俊秀說原本上電視就像學生去學校讀書一樣自然，這段時間進入教室竟如此困難，「仿彿一直站在走廊」。
- 金在中今年出演KBS電視台節目，金俊秀看到後欣慰到哭泣。

昨晚播出的KBS2《新品上市便利餐廳》是兩人時隔15年一起出演公共電視台的綜藝。
（圖源：X@junsu_palmtree）

韓國網友評論：
1. 他們終於能上電視了，爆哭ᅲᅲᅲᅲ
2. 暈，彩排和正式錄製之間去了趟日本????
3. 我記得那天結束韓國行程後還去日本熬夜做了凌晨節目，沒睡醒的狀態下對著日出錄節目
4. 太瘋狂了，即便這樣也從未有一次舞台失誤、從未表現出疲憊... 真的是專業偶像
5. 5年活動期在日本單是單曲專輯就發了30張，幾乎是每個月都回歸的程度
6. 這期間還要被私生騷擾，究竟如何撐下來ᅮᅲ
7. 這樣活動一年只有一周休假，成員們因為突然放鬆而生病，互相打電話問候時一起哭，太心痛了
8. 行程真的太魔鬼，所以他們都對那段時間沒什麼記憶ᅲ
9. 被這樣壓榨5年，薪水卻是負數，想想還有10年合約... 換了是我早就瘋了ᅲ
10. 為了趕錄製而花1億租飛機，明明是公司沒安排好時間，卻要從他們的薪水裡扣
11. 因為李秀滿離開SM，他們才能上電視嗎？
12. 好開心看到他們積極上電視ᅲᅲ還是從前我喜歡他們時的模樣，更加感到欣慰...
13. 太辛苦了，以後都要幸福，經常在電視見吧！

出處：https：//theqoo.net/square/3448567395
圖源：

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