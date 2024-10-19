《黑白大厨》热潮依旧未退！「学餐名家」李美英与CU超商合作推营养午餐

在《黑白大厨》的「黑汤匙选拔赛」中，「学餐名家」的料理被安成宰、白种元称赞爲「回忆浮现，深受感动」，也被选爲参赛者中印象最深刻的参赛者之一。

「学餐名家」在黑白团体战中发挥大量又稳定的备菜功力，实力得到认可，虽然最终没能再晋级，但也让许多观众印象深刻。而「学餐名家」的真是身份是在庆尚南道梁山市下北小学负责营养午餐的李美英（이미영）厨师，拥有15年资历的他，已经在日前退秀，是在儿子劝导下才出演《黑白厨师》，在节目中他充分发挥自己的价值。



近日，李美英通过影片分享自己的近况，她表示：「因爲好奇的人太多，所以才拍了这个影片。退休后本来想安静地旅行，但现在却动弹不得，过著忙碌的生活。」最后她也说：「节目播出后，非常感谢大家的关心。我经常想，我不是艺人，爲什么会这么喜欢我呢。」



在《黑白大厨》公开后，有不少观众都表示想要吃到阿姨的料理，接下来有机会吃到了啦！CU便利商店在近日宣布将与李美英厨师一起推出健康食品，长期负责学生营养午餐的李美英厨师，将亲自参与食谱开发，从本月开始，CU计划与李美英厨师一起著手开发低盐食品、低刺激的菜肴、简便食品等商品，并於下月陆续推出多种新产品。



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