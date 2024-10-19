古裝版《秘密花園》要來了！金世正有望首次挑戰古裝劇，和「國民女婿」姜泰伍搭擋！
廣告

古裝版《秘密花園》要來了！金世正有望首次挑戰古裝劇，和「國民女婿」姜泰伍搭擋！

韓劇   2024年10月19日   星期六13:42   Yuan  

（封面圖源：IG@kto940620、IG@clean_0828）

MBC新劇《江邊流淌的月亮》（이강에는 달이 흐른다，暫定名）是一部被稱爲古裝版《祕密花園》的作品，劇中將會有很多性格獨特、魅力十足的角色，預計在明年播出。

今日（19）有韓媒報導，金世正將出演《江邊流淌的月亮》的女主角。對此，金世正的經紀公司Jellyfish娛樂回應：「收到了出演提案，正在積極討論中！」
金世正（圖源：TVDaily）

2016年通過選秀節目《Produce 101》以 I.O.I 出道的金世正，同時進行 gugudan 的活動。2017年以《學校2017》爲起點開始演員活動，陸續出演《驅魔麵館》系列、《社內相親》、《今日的網漫》等熱門劇，新劇《酒醉羅曼史》也即將在11月4日播出。如果確定出演《江邊流淌的月亮》的話，也將是金世正出道7年以來首次挑戰古裝劇。
（圖源：SBS《社內相親》劇照）（圖源：ENA《酒醉羅曼史》劇照）

男主角由姜泰伍收到出演提案，他在2022年憑藉《非常律師禹英禑》飾演「李濬浩」一角，以暖男和甜蜜的面貌受到觀眾喜愛，讓他加入「大勢演員」的行列。但……劇終沒多久他就入伍，留下了遺憾。
（圖源：ENA《非常律師禹英禑》劇照）

等了一年半，姜泰伍終於在今年3月正式退伍，退伍回歸作是李先彬搭擋的《馬鈴薯研究所》（預計明年播出）。而姜泰伍曾在《朝鮮浪漫喜劇–綠豆傳》挑戰過古裝劇，時隔6年是否會以古裝回歸？備受期待！
（圖源：KBS《朝鮮浪漫喜劇–綠豆傳》劇照）

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
主頁 » 韓劇 » 古裝版《秘密花園》要來了！金世正有望首次挑戰古裝劇，和「國民女婿」姜泰伍搭擋！
© 2024 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手