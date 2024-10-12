Jessi「不顧粉絲遭同行人毆打」掀兩派爭論！親自道歉：深感道義責任，已協助逮人

人氣饒舌歌手Jessi昨（11）日被JTBC時事報導節目《事件班長》披露捲入一起暴力事件，爆料的受害者是18歲未成年少年（韓國法律滿19歲才成年），自稱是Jessi的老粉絲。

爆料者表示自己去便利商店時在巷子看見了Jessi，隨即詢問Jessi能否合照，結果被Jessi同行的一名男子用英語辱罵並攔住自己，Jessi試圖阻止那名男子的同時向他說「對不起，不行，對不起」，他也回應「對不起」後欲離開。豈知，另名男子突然對爆料者拳打腳踢，爆料者隨即報警，結果Jessi一行人卻離開現場消失。接獲報案的警察和爆料者開始找尋加害者和Jessi一行人的蹤跡，最終在酒吧尋獲，但Jessi一行人主張不知道爆料者何人。

▼監視器畫面可見Jessi拉開辱罵粉絲的男子，也低頭替男子向粉絲道歉



▼後來Jessi似乎見到另名同行男子（加害者）對爆料粉絲態度有異，欲阻止但該男仍出手



▼Jessi最後留下所有人，一個人先離開



爆料者母親後來親自到Jessi經紀公司指控惡行，經紀公司僅表示加害者是中國人、和Jessi完全不認識，只是和製作人關係很好，爆料者最終選擇正式走法律程序，警方已確認加害者是否已離境且要求其到場說明，為了掌握加害者個人資訊也要求相關製作人出席。

對此，Jessi所屬公司律師再次說明「Jessi完全沒有參與暴力事件」，表明對加害者一無所知且是第一次見面，不過表示會幫助爆料者找尋加害者，若爆料者仍視加害者與Jessi為同夥，「道義上會考慮賠償」。

爆料者表示被毆打後造成極大精神衝擊，希望透過爆料盡快逮到加害者。

▼完整JTBC《事件班長》‎文字報導、影音報導



事件爆發後，YouTube影音報導、Theqoo論壇‎網友掀兩面看法：有人認為Jessi已經勸阻過了，和她無干、何罪之有；有人對Jessi感到失望，認為她雖然勸阻了，但身為旁觀者就不該一走了之，更何況加害者是同行人，受害者還是她的粉絲。另外，也有人不解經紀公司都說加害者是製作人熟人了，還有監視影像怎麼會找不到人，其中有則留言直言：「有沒有可能2024年，一名外國人在首爾市中心襲擊一名公民，一名名人還涉及，我們卻無法弄清楚襲擊嫌疑人是誰？」

今（12）日，Jessi親自發文道歉，說明當時是參加熟人聚會，由於深夜的關係鄭重拒絕了受害者粉絲的合照請求，粉絲突然就被周遭她第一次見到的人毆打了。她也拿出誠意，表達「不論事情原委，對於我的粉絲遭受如此意外的傷害，感到非常遺憾，也感受到道義上的責任」，透露已和經紀公司聯絡受害者母親，受害者已迅速找到加害者且得到道歉和賠償，同時努力讓加害者得到合理的處罰。文末，Jessi呼籲外界停止單方面的猜測。



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