羅美蘭想要合作愛情劇的男演員Top3選擇「邊佑錫、李政宰、柳海真」好友金淑反應引人爆笑

演技派演員羅美蘭日前來到金淑所主持的《Vivo TV》接受訪談，也說出自己希望合作浪漫愛情劇的男演員們，排名第一的竟是最近人氣爆棚的善宰邊佑錫！原來羅美蘭也是他的粉絲「筒筒」的一員。

演員羅美蘭近期演出電視劇《正年》中超嚴格的梅蘭國劇團團長以外，也有特別演出《貞淑的推銷》前的兩性專家一角，另外也將透過tvN旅行實境綜藝節目《帳篷外面是歐洲》與觀眾們見面，可說是作品多多，相當活躍。電視劇《正年》最近話題多多，這是一部以女性國劇團為題材的作品，羅美蘭表示演員們也都下了很大的功夫學習國樂盤索里，尤其是主角金泰梨從3年前就開始接觸並練習聲音，其他演員們也都相當用心。



羅美蘭也常常在電視劇或電影中飾演媽媽的角色，被問到《請回答1988》中的兄弟檔安宰弘與柳俊烈，還有《壞媽媽》當中的李到晛，這三人哪一位是羅美蘭覺得最愛的兒子人選呢？羅美蘭選擇了李到晛，她說原因是《壞媽媽》這部作品中對於母親與兒子之間情感的刻劃比較深入，其他劇中的兒子們大部分都忙於自己的人生，對於媽媽比較不關心，所以選擇李到晛。她更提到正在服役中的李到晛還會發簡訊給她，羅美蘭說想去海邊露營，李到晛跟她討論露營度假的地點。



最後還拋出個問題，希望羅美蘭選出「想要一起拍愛情劇的人」Top3，她用害羞的聲音選擇了《魷魚遊戲》李政宰以及《一日三餐》柳海真，最後一個人選確認羅美蘭陷入深思，最後她說，「反正都這樣了，我也不用怕被罵了，不是犯罪啊～」大喊：「我會選邊佑錫！」引發爆笑，金淑還說「他演你兒子還比較適合」，讓羅美蘭面有難色。



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