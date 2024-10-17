金鍾旼神算還是知情？本月玩遊戲曾喊「李陳鎬再這樣生活，未來太黑暗了」

李陳鎬近日承認自己向演藝圈好友BTS Jimin、李壽根的錢賭博，欠債上億韓元引發軒然大波。

*先前報導回顧：

‎〈《認識的哥哥》班底、搞笑藝人李陳鎬賭博詐騙上億韓元，李壽根＆BTS Jimin也被欺騙受害〉‎

事件爆發後，某論壇有網友發文‎〈向李陳鎬吐露真心話的KBS演藝大賞大賞〉‎，KBS演藝大賞大賞指的是金鍾旼，文章節錄了本月8日YouTube頻道「即興問答秀」（애드리브퀴즈쇼）的影片，影片中某個問答要造句「……이（主格助詞）……黑暗」，金鍾旼搶答：「李陳鎬再這樣生活，未來太黑暗了。」



金鍾旼還說：「（李陳鎬）再這樣罵人、像瘋子一樣生活，未來太黑暗了！」雖然李壽根糾正他語法錯誤，但他很堅持、笑說：「那無所謂，只要李陳鎬未來黑暗就行了。」



由於金鍾旼常常被認為大智若愚，因此這番話更耐人尋味了，網友留言「（李陳鎬）也跟鍾旼借錢了吧？」、「鍾旼哥看起來傻呼呼的，感覺是（李陳鎬）最早想借的人」、「如果真的是搞笑的話，（李陳鎬）應該會接啊，但沒接」……等等，也有人猜測金鍾旼和李壽根有私交，或許知情。

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞