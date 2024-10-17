ADOR宣佈閔熙珍再任社內理事，網怒批HYBE玩文字遊戲：不是代表、與「瀆職無法信賴」前後矛盾

ADOR今日宣佈已召開臨時股東大會並重新任命閔熙珍為社內理事。 閔熙珍的現任社內理事任期原本到11月1日結束，將從11月2日起繼續擔任ADOR社內理事，任期為3年。

此前，ADOR母公司HYBE於4月25日以瀆職等罪名起訴了閔熙珍，並於8月27日任命HYBE前首席人事官金柱英為 ADOR 新任代表理事，閔熙珍則在2021年11月擔任ADOR代表後時隔2年9個月被剝奪經營權。 閔熙珍主張這是單方面的解聘通知，HYBE則反駁稱這是通過合法程序進行的代表理事更換。



NewJeans於9月12日召開線上記者會，要求HYBE在9月25日之前讓閔熙珍重回ADOR代表職位。 到了9月25日，ADOR以理事會無法接受為由拒絕讓閔熙珍復職，但已保障閔熙珍作為NewJeans製作負責人的地位、期限和權限。 HYBE 向閔熙珍提議的NewJeans制作期為5年，涵蓋了ADOR和NewJeans的整個剩餘專屬合約期間。

對此，閔熙珍方面於9月25日發表聲明稱HYBE只提到延長合約，卻沒有刪除初稿中的「單方面解約權」等多項惡劣條款、毫無誠意，擔心錯誤的條款無法保障NewJeans正常活動，強烈要求恢復閔熙珍的代表理事職位。

韓網友認為HYBE用文字遊戲模糊重點，一邊告她瀆職稱失去信賴，一邊又聘用她擔任社內理事和製作人，言行前後矛盾：「並非任命為代表，復職只是徒有其名」「當代表就是瀆職，當社內理事就沒關係？」「NewJeans要求的是經營與製作融為一體的、原來的ADOR，拜託HYBE不要再折磨大家」。



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