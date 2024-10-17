罗美兰想要合作爱情剧的男演员Top3选择「边佑锡、李政宰、柳海真」好友金淑反应引人爆笑

演技派演员罗美兰日前来到金淑所主持的《Vivo TV》接受访谈，也说出自己希望合作浪漫爱情剧的男演员们，排名第一的竟是最近人气爆棚的善宰边佑锡！原来罗美兰也是他的粉丝「筒筒」的一员。

演员罗美兰近期演出电视剧《正年》中超严格的梅兰国剧团团长以外，也有特别演出《贞淑的推销》前的两性专家一角，另外也将透过tvN旅行实境综艺节目《帐篷外面是欧洲》与观众们见面，可说是作品多多，相当活跃。电视剧《正年》最近话题多多，这是一部以女性国剧团为题材的作品，罗美兰表示演员们也都下了很大的功夫学习国乐盘索里，尤其是主角金泰梨从3年前就开始接触并练习声音，其他演员们也都相当用心。



罗美兰也常常在电视剧或电影中饰演妈妈的角色，被问到《请回答1988》中的兄弟档安宰弘与柳俊烈，还有《坏妈妈》当中的李到晛，这三人哪一位是罗美兰觉得最爱的儿子人选呢？罗美兰选择了李到晛，她说原因是《坏妈妈》这部作品中对於母亲与儿子之间情感的刻划比较深入，其他剧中的儿子们大部分都忙於自己的人生，对於妈妈比较不关心，所以选择李到晛。她更提到正在服役中的李到晛还会发简讯给她，罗美兰说想去海边露营，李到晛跟她讨论露营度假的地点。



最后还抛出个问题，希望罗美兰选出「想要一起拍爱情剧的人」Top3，她用害羞的声音选择了《鱿鱼游戏》李政宰以及《一日三餐》柳海真，最后一个人选确认罗美兰陷入深思，最后她说，「反正都这样了，我也不用怕被骂了，不是犯罪啊～」大喊：「我会选边佑锡！」引发爆笑，金淑还说「他演你儿子还比较适合」，让罗美兰面有难色。



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