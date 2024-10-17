Apink確定12月聖誕期間，舉辦第七場單獨演唱會：將全力以赴地準備豐富多彩的舞台送給粉絲們～

人氣女團 Apink 將通過年末演唱會與粉絲們見面，這麼好的聖誕禮物，大家千萬別錯過。

官方公告 Apink 將於12月21日和22日兩天在位於首爾江西區的KBS Arena舉行第七場單獨演唱會。她們將透過這次演唱會活躍到年末活動，全力以赴地準備豐富多彩的舞台作為特別的聖誕禮物送給粉絲們。



以Apink的團名進行單獨演唱會對她們和粉絲來說都意義重大，去年4月成功完成了粉絲演唱會「Pink drive」，去年還突然發行了年末歌曲〈PINK CHRISTMAS〉

，今年又發表了粉絲歌曲〈Wait Me There〉。從團體到個人活動都格外珍惜能相聚的時光。



這一次 Apink 將以年終演唱會作為聖誕禮物慶祝出道13週年，預計會為歌迷們帶來一個難忘的粉色冬季。此外，演唱會的詳細資料將透過Apink官方SNS和售票處公開。



▼我個人先許一個願望，希望今年幾首九千萬觀看的熱門曲可以破億！！

〈Mr. Chu〉（目前紀錄是9786萬次）



〈I'm so sick〉（一點都沒有）（目前紀錄是9256萬次）



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