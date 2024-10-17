Apink确定12月圣诞期间，举办第七场单独演唱会：将全力以赴地准备丰富多彩的舞台送给粉丝们～

人气女团 Apink 将通过年末演唱会与粉丝们见面，这么好的圣诞礼物，大家千万别错过。

官方公告 Apink 将於12月21日和22日两天在位於首尔江西区的KBS Arena举行第七场单独演唱会。她们将透过这次演唱会活跃到年末活动，全力以赴地准备丰富多彩的舞台作为特别的圣诞礼物送给粉丝们。



以Apink的团名进行单独演唱会对她们和粉丝来说都意义重大，去年4月成功完成了粉丝演唱会「Pink drive」，去年还突然发行了年末歌曲〈PINK CHRISTMAS〉

，今年又发表了粉丝歌曲〈Wait Me There〉。从团体到个人活动都格外珍惜能相聚的时光。



这一次 Apink 将以年终演唱会作为圣诞礼物庆祝出道13周年，预计会为歌迷们带来一个难忘的粉色冬季。此外，演唱会的详细资料将透过Apink官方SNS和售票处公开。



▼我个人先许一个愿望，希望今年几首九千万观看的热门曲可以破亿！！

〈Mr. Chu〉（目前纪录是9786万次）



〈I'm so sick〉（一点都没有）（目前纪录是9256万次）



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻