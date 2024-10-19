《黑白大廚》PD：被說操控比例超委屈！萬一出現極端情況，我們還準備了Plan B

Netflix綜藝節目《黑白大廚：料理階級大戰》的聯合導演金學慜和金銀芝PD坦誠分享了與節目相關的幕後故事。

日前Netflix Korea的YouTube頻道上傳了一段名為「是我，黑白廚師PD......《黑白大廚》的所有幕後故事」的影片，金學慜和金銀芝PD一同亮相，講述了節目從策劃過程到各種誤解與疑問的過程，並一一作出了解釋。

《黑白廚師》是一檔12集的料理生存綜藝節目，於9月17日首播，以「拿坡里美味黑手黨」隊的勝利落下帷幕。 在比賽過程中，評審安成載、李愛德華、三星、烹飪瘋子以及鄭智善等多位知名廚師成為焦點，受到了廣大觀眾的喜愛。



金學慜PD對節目中刻意調整「白勺」和「黑勺」比例的質疑表示「委屈」，稱：「我們心裡也希望比例大約是13比7，所以結果有點遺憾和難過。」接著他表示：「在第三輪團隊賽的類比中，我們甚至考慮到了『黑勺』可能會在某個時刻全軍覆沒的極端情況。 我們也曾思考過如果出現這種結果該如何應對。 即使是那樣，如果這是一個真實的結果，我們也應該接受。 這是當今觀眾想要的真實感，也是如今的趨勢。 我一定要強調，我們絕對沒有刻意去調整比例的意圖，（觀眾們質疑）這點非常讓人鬱悶。」



金銀芝PD表示：「如果有人問，在第三輪黑白團隊賽中出現19比1的極端結果時會怎麼處理，那答案是我們會進行『黑白混合團隊賽1』和『黑白混合團隊賽2』，我們已經考慮到了這個情況。 如果一位『黑勺』廚師的得分極端不利，我們設計了通過進行兩次黑白混合團隊賽來完成整個任務的計畫。」



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