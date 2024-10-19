《黑白大厨》PD：被说操控比例超委屈！万一出现极端情况，我们还准备了Plan B

Netflix综艺节目《黑白大厨：料理阶级大战》的联合导演金学慜和金银芝PD坦诚分享了与节目相关的幕后故事。

日前Netflix Korea的YouTube频道上传了一段名为「是我，黑白厨师PD......《黑白大厨》的所有幕后故事」的影片，金学慜和金银芝PD一同亮相，讲述了节目从策划过程到各种误解与疑问的过程，并一一作出了解释。

《黑白厨师》是一档12集的料理生存综艺节目，於9月17日首播，以「拿坡里美味黑手党」队的胜利落下帷幕。 在比赛过程中，评审安成载、李爱德华、三星、烹饪疯子以及郑智善等多位知名厨师成为焦点，受到了广大观众的喜爱。



金学慜PD对节目中刻意调整「白勺」和「黑勺」比例的质疑表示「委屈」，称：「我们心里也希望比例大约是13比7，所以结果有点遗憾和难过。」接著他表示：「在第三轮团队赛的类比中，我们甚至考虑到了『黑勺』可能会在某个时刻全军覆没的极端情况。 我们也曾思考过如果出现这种结果该如何应对。 即使是那样，如果这是一个真实的结果，我们也应该接受。 这是当今观众想要的真实感，也是如今的趋势。 我一定要强调，我们绝对没有刻意去调整比例的意图，（观众们质疑）这点非常让人郁闷。」



金银芝PD表示：「如果有人问，在第三轮黑白团队赛中出现19比1的极端结果时会怎么处理，那答案是我们会进行『黑白混合团队赛1』和『黑白混合团队赛2』，我们已经考虑到了这个情况。 如果一位『黑勺』厨师的得分极端不利，我们设计了通过进行两次黑白混合团队赛来完成整个任务的计画。」



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