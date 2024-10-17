諾貝爾文學獎獲得者韓江：以離婚多年，要求出版社更正家庭信息「對我和他都不公平」

獲得諾貝爾文學獎的韓國小說家韓江（54歲）已經在很久之前離婚的消息近日被曝光。

據韓媒「Newsis」新聞報導，一位出版社的關係人透露：「韓江作家與丈夫、文學評論家洪容熙已離婚多年。」據了解，此消息是在一篇重點介紹韓江家庭的報導進行修正時，因應其請求而被披露的。

出版社表示：「韓江老師希望更正報導中提到的洪容熙文學評論家，因為他們很久之前就已經離婚，將他當作現任丈夫報導對兩人都不公平，因此請求務必修改。」自從本月10日諾貝爾文學獎公佈以來，韓江的作品以及她小說家父親、兄弟等文學世家的背景被重新提及。 此外，還有一則關於她聽到前夫一句話後決定生孩子的故事也被重新關注。



“여름 수박은 달잖아”…아이 안 낳으려던 한강 마음 돌린 남편의 한마디



노벨문학상을 수상한 소설가 한강(54) 작가가 아들과 저녁밥을 먹던 중 수상 소식을 접했다는 이야기가 전해지자 자녀 계획이 없던 한강이 남편의 한마디에 마음을 바꾸고 아이를 낳기로 한 일화가 재조명되고 있다.



13일 여러… pic.twitter.com/bttQUoHCz4 — James (@King_James_Kim) October 13, 2024

當時有一篇題為《原本不打算生孩子的韓江作家被說服的一句話》的內容在韓網瘋傳，其中包含了自傳小說《沉默》中的一部份內容。根據小說，韓江曾表示：「這個世界確實有美好的瞬間，當下還是值得活下去的。」但她也說：「孩子成長的過程中，如何度過這些困境？ 能否成功走出來？ 這些都不是我能替他經歷的，怎麼能讓他重新去經歷這些事情？」

當時的丈夫洪容熙文學評論家說：「世界上有多少美味的東西呀！夏天的西瓜很甜，春天有甜瓜，渴了的時候水也很甜。」他還說：「難道不想讓孩子去嘗試這些美味嗎？ 不想讓她聽雨聲，看到下雪的景象嗎？」聽到這些話，韓江突然笑了起來，說：「其他的事情我不知道，但夏天西瓜甜這一點，卻是真實的。」她回憶道：「想到那種像糖一樣碎開的紅色西瓜的味道，我笑著，最終無話可說。」

此外，韓江作家獲得2024年諾貝爾文學獎，成為韓國首位以及亞洲首位獲此殊榮的女性，她在接受諾貝爾委員會的採訪時表示：「剛和兒子吃完晚飯，就聽到了得獎的消息」，透露了她目前與兒子同住的情況。 實際上，韓江與她的兒子共同經營位於首爾鐘路區通義洞的「書店今天」。

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