金在中親自講述被領養的事實：拍攝東方神起MV時接到親生父母電話

歌手金在中原名韓在俊，出生後被送養給了金姓家庭，因此改名為金在中。 他從小在養父母家中長大，並且與他們關係密切。 後來在他已經成年並成名後，生母的身份才被揭露出來，這一事件一度引起了媒體的廣泛關注。

最近，金在中做客了MBC綜藝節目《Radio Star》，坦白表示，自己是在出道後才得知被領養到一個「女兒眾多的家庭」。 他表示：「我在小時候被領養，3歲時去了一個有8個姐姐的家庭，當時並不知道自己是被領養的。 直到出道成為東方神起的一員後才得知。」他還坦言：「知道後，和家人談論領養的事情彼此感覺很不自在。」

金在中會想起自己得知被領養真相那一刻時說：「那是在釜山拍攝《我相信》MV時，接到了一個陌生號碼的電話。 當時因為受到私生飯的騷擾，原本不想接，但當時有一種非接不可的感覺。 接電話后，對方說了句『在俊啊，你過得好嗎？』那一瞬間，所有的拼圖都拼上了，那時我才知道自己是被領養的。」



金在中回憶起曾認為需要隱瞞領養事實的時光時說道：「我和家裡的小姐姐只差一歲，實際上只相差10個月。 因為擔心鄰里知道我被領養的事實，姐姐每年都在我的生日時慶祝她的生日。 直到成年後，她才真正慶祝自己的生日。 我非常感激姐姐為了我而隱瞞了她的生日。」



然而，儘管有親生母親的存在，金在中一直對養父母非常感激，並且視他們為自己的親生父母。 金在中也不止一次在公開場合中表達過對8個姐姐的感激和愛護。 他們對他非常照顧和支持，養父母和姐姐們不僅在家庭生活中給予了他關懷，也在他成為藝人、面對公眾壓力時給予了巨大的支持。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞