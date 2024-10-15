《只要有空》第二季內容上線！柳演錫意外透露劉在錫不順心時會搥桌子的反應～

SBS實際走訪各巷弄團體的綜藝《只要有空》全新內容公開！2位MC劉在錫與柳演錫將再度搭配各類型藝人拜訪各類民眾，利用短短空閒時間進行遊戲並送出幸運小禮物。

今年4月起《只要有空》共播出8集，在20歲至49歲的族群中，收視率成為同時段第一，週二正規節目中20歲至49歲的收視率全體第一，話題性非常高，也被選爲今年備受期待的綜藝節目。而兩位主持人劉在錫與柳演錫的聊天內容也越來越有默契，活躍於電視劇、舞台劇及電影的演員柳演錫，更是在節目中展現出新魅力，獲得觀眾們的好評。



節目預告中，柳演錫也非常活躍，吸引了人們的視線，嘉賓為朴信惠的那一集也共同進行了許多遊戲，在關鍵時刻朴信惠正對劉在錫的表現充滿期待，相當有機會成功，但柳演錫一句話總會令人失去期待，他更說出「在錫哥原本就是一緊張就會失誤的類型，一有失誤可能還會打桌子」，讓大家對於劉在錫發怒時的反應很有畫面，為了提高成功機率，柳演錫也以科學角度分析，甚至想問問摩擦係數等細節，讓劉在錫不禁問「你是理科嗎？」沒想到柳演錫回答自己是藝體能科系的…



柳演錫更擅長說大叔式的笑話，劉在錫問起愛打高爾夫球的朴信惠，是否能打得出Single（距離標準桿數僅多出個位數）的成績？沒想到被柳演錫接下去說「她不是Single（單身）她已經結婚了」，看來演員柳演錫也相當融入綜藝節目風格了，10月15日晚間即將播出《只要有空》最新一季的節目內容。



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