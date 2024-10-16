重情重義，語重心長！李壽根借錢給李陳鎬時說的話

喜劇演員李陳鎬承認非法賭博事實的同時，他過去因為投資失敗而度過艱難時光的幕後故事也被曝光。

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李陳鎬於14日通過個人頻道突然承認了非法賭博的事實。 他表示，因非法賭博背負了難以承受的債務，並吐露「由衷地感到後悔」。 據悉，李陳鎬一直進行非法賭博，並向數位同僚藝人借錢。 防彈少年團的Jimin借給他1億（韓幣，下同），而李壽根和河成雲等人也同樣借錢給他。 特別是李陳鎬大約在2019年經人介紹認識了一位商人並進行了投資，還勸說熟人一起投資，但最終失敗。 結果他不僅賠光了自己的錢，還因為替賠了投資朋友的錢而陷入困境。 在此過程中，他接觸到了非法賭博。



此外，知名YouTuber「演藝總統李振浩」還爆料了借錢給李陳鎬的李壽根的反應。 他也借給了對方和Jimin一樣大數額的資金。 李壽根對他說：「即使失去了錢，也不要失去周圍的人」，給出了這樣的忠告。



目前李陳鎬已經變賣了所有資產，正在京畿道某處的單人公寓生活。 關於此事，YouTuber李振浩表示：「從今年年初開始，業內就開始流傳李陳鎬非法賭博的傳聞，原因是他到處向熟人借錢。 他不僅向藝人同僚借錢，還向業界相關人士伸手，甚至在江南的高利貸圈子裡，李陳鎬的名字也被提及。」這表明李陳鎬的非法賭博和負債問題早已為人所知。

據早前韓媒報導稱，李陳鎬於2022年以「急需用錢，只借一周」為由，向Jimin借了1億，對此Jimin所屬公司BigHit Music表示：「正如報導中提到的那樣，確實發生了經濟損失，全部過程是簽了借據並借出了資金。」



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