Rainbow第5位新娘是盧乙！七人又合體♥ 婚紗照香港所拍美如港片場景

女團Rainbow出身成員盧乙20日舉行婚禮，Rainbow七人再次完整合體。

Rainbow雖然解散多年，但成員金栽經、高佑麗、吳丞芽、盧乙、鄭允慧、金智淑與趙賢榮，七人之間感情相當好正如團名「彩虹」緊密連結，最出名的就是屢屢拍攝「閨密婚紗」了。自金智淑、高佑麗、鄭允慧與金栽經之後，盧乙成為了第五位新娘，其他成員一樣到場給予祝福。

金栽經限時動態寫道「今天的公主」、「盧乙啊真的恭喜你」。



高佑麗特別發了影片說：「盧乙恭喜結婚♥ 是場多麼美麗、可愛又惹人喜愛的婚禮，還有和盧乙一模一樣充滿活力的新郎呵，選對了選對了!! >_

吳丞芽和趙賢榮成為Rainbow目前唯二尚未結婚的成員，她竟羨慕起盧乙也結婚了。不過，她也很有感而發：「20代一半以上時間都一起同房的室友，可愛的妹妹盧乙……遇到了可以互相依靠的、相愛的人，還結婚了。真的是感動、祝福、感謝的一天……真心恭喜你們，祝福你們幸福。真的真的恭喜你們結婚。我愛你，盧乙♥♥」盧乙回覆她：「姐姐，不是20代一半以上，而是一起度過整個20代！顆顆顆總之非常感謝大家祝福，我們姐姐♥Love You。」



鄭允慧限時動態寫「今天這世上最漂亮的♥」、「Rainbow出來了」。



金智淑：「一登場就很感動……因為漂亮所以感動……」「到現在還會心頭一熱ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ我們漂亮的盧乙姐姐！！要幸福地好好生活ㅠㅠㅠ非常恭喜結婚！！！」



新娘本人盧乙也親自發文：「幾乎制定了一年的計劃，準備的一切什麼時候才會結束呢，夢寐以求的等待終於結束了！！雖然好像有點真實感了，但感覺還是很奇怪呵呵。再次向參加婚禮的所有賓客表達由衷的感謝♥，也感謝沒能來到現場，透過聯絡祝福的所有賓客。托大家的福婚禮才能順利結束:) 正如大家所祝福的那樣，我的丈夫、我們夫婦，會幸福、智慧、機智地開心生活下去的！昨天真是幸福，一切都很感謝大家嗚嗚嗚♥ 我現在是真正的，有，夫，女，了，唷。」並公開一支婚禮精華影片。



盧乙1989年生現年35歲，據韓媒報導新郎小4歲，兩人交往了3年決定步入禮堂。盧乙新郎雖是圈外人，但她不避諱秀出新郎模樣，兩人特地到香港拍攝的婚紗照很受歡迎，色調與風格就像在拍港片一般。



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