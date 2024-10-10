《黑白大廚》冠軍人氣：「拿坡里黑手黨」餐廳預約11萬人排隊，黃牛開價70萬韓元！本尊祭大招「抓黃牛送預約券」

Netflix料理競爭綜藝《黑白大廚：料理階級大戰》本周更新大結局，黑湯匙主廚「拿坡里黑手黨」權聖晙力壓群雄奪冠，他經營的Via Toledo Pasta Bar也立即成為炙手可熱的人氣餐廳，預約排隊人數突破11萬！

今日（10月10日）上午，韓國餐廳訂位app「CATCHTABLE」開放預約後瞬間湧入大量用戶，導致伺服器癱瘓數十分鐘，app也因5萬人同時進行預約而達到物理極限、短暫宕機。 「拿坡里黑手黨」權聖晙在IG限動PO出截圖表示第一次經歷這種情況，已向app提出抗議、會努力盡早恢復正常。



有網友PO出排隊人數突破10萬的瞬間，開玩笑說權聖晙可以像IU一樣賣光上岩世界杯競技場兩天門票。 權聖晙接連對感到不便的網友致以歉意，表示正在尋找解決辦法，例如減少套餐數量、降低人均價格、擴大預約人數等等。



更令人驚訝的是，該餐廳人均消費不過10萬韓元，居然有人開價「2人70萬韓元」求購訂位！權聖晙立即截圖警告：「若被抓到黃牛交易，會被app永久拉黑且不能退還預約金。」權聖晙還祭出大招，表示如果有人抓到黃牛現行，就贈送餐廳預約券以資鼓勵。



網友稱讚權廚師的回應迅速又乾脆果斷、 很符合他的個性，聯想到「黑手黨」稱號和擅長意大利燉飯，開玩笑說「黃牛被抓到的話可能會變成100人份燉飯食材」XD



《黑白大廚：料理階級大戰》最終回裡，李愛德華端出解構重組的「剩下的辣炒年糕甜點」和甜瓜水芹馬格利酒，以表達對韓國料理和自我身份的思考，然而最終不敵「拿坡里美味黑手黨」的意式「開心果羊排佐羊心與野菇」獲得兩位評委一致通過、拿下最終冠軍。

現在全部集數已更新完畢，可以在Netflix一口氣補完啦！



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞