《黑白大厨》冠军人气：「拿坡里黑手党」餐厅预约11万人排队，黄牛开价70万韩元！本尊祭大招「抓黄牛送预约券」

Netflix料理竞争综艺《黑白大厨：料理阶级大战》本周更新大结局，黑汤匙主厨「拿坡里黑手党」权圣晙力压群雄夺冠，他经营的Via Toledo Pasta Bar也立即成为炙手可热的人气餐厅，预约排队人数突破11万！

今日（10月10日）上午，韩国餐厅订位app「CATCHTABLE」开放预约后瞬间涌入大量用户，导致伺服器瘫痪数十分钟，app也因5万人同时进行预约而达到物理极限、短暂宕机。 「拿坡里黑手党」权圣晙在IG限动PO出截图表示第一次经历这种情况，已向app提出抗议、会努力尽早恢复正常。



有网友PO出排队人数突破10万的瞬间，开玩笑说权圣晙可以像IU一样卖光上岩世界杯竞技场两天门票。 权圣晙接连对感到不便的网友致以歉意，表示正在寻找解决办法，例如减少套餐数量、降低人均价格、扩大预约人数等等。



更令人惊讶的是，该餐厅人均消费不过10万韩元，居然有人开价「2人70万韩元」求购订位！权圣晙立即截图警告：「若被抓到黄牛交易，会被app永久拉黑且不能退还预约金。」权圣晙还祭出大招，表示如果有人抓到黄牛现行，就赠送餐厅预约券以资鼓励。



网友称赞权厨师的回应迅速又干脆果断、 很符合他的个性，联想到「黑手党」称号和擅长意大利炖饭，开玩笑说「黄牛被抓到的话可能会变成100人份炖饭食材」XD



《黑白大厨：料理阶级大战》最终回里，李爱德华端出解构重组的「剩下的辣炒年糕甜点」和甜瓜水芹马格利酒，以表达对韩国料理和自我身份的思考，然而最终不敌「拿坡里美味黑手党」的意式「开心果羊排佐羊心与野菇」获得两位评委一致通过、拿下最终冠军。

现在全部集数已更新完毕，可以在Netflix一口气补完啦！



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