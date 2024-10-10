《黑白大廚》人氣延續！冠亞軍拿坡里黑手黨&李愛德華做客《劉QUIZ》，港點女王&外送員&烹飪狂人&法布里出演《認識的哥哥》

Netflix料理競爭綜藝《黑白大廚：料理階級大戰》從開播到結束熱度持續走高，幾位明星廚師即將出演談話綜藝，分享更多趣事！

在節目中最終奪冠的「拿坡里美味黑手黨」權聖晙和觀眾口碑飆升的李愛德華，昨日上午一同錄製了劉在錫主持的tvN談話綜藝《劉QUIZ ON THE BLOCK》。



節目仍以廚房為背景，但兩位廚師脫下白袍換上休閒裝，與劉在錫和曹世鎬談笑風生，看起來放鬆了很多。 這期節目將在10月16日播出。





另據報導，有「港式點心女王」之稱的鄭智善廚師、在餐廳任務表現出色的外送員廚師、一路闖進「無限豆腐地獄」的烹飪狂人、來自意大利的米其林一星餐廳主廚法布里齊奧·法拉利，已確定出演JTBC綜藝《認識的哥哥》，具體錄製日期尚未確定。 JTBC也確認了這一消息。



此外，《黑白廚師：料理階級戰爭》是100位廚師參與的料理淘汰賽，由80位自認味道一流的草根廚師「黑湯匙」向20位韓國頂尖明星廚師「白湯匙」發起挑戰。 上月17日首次公開後連續3周蟬聯Netflix全球非英語電視節目榜首，從上月30日至10月6日總共錄得400萬觀看次數。

節目中扣人心弦的對抗架構、每輪戲劇性的任務以及廚師間的競爭都引起大量關注，節目結束后仍然熱度不退，100名參賽者的餐廳不斷接到預約，廚師們的菜餚和評委點評也被製作成各種網路迷因。



最終兩集裡，前8名廚師以「無限料理豆腐地獄」和「賭上名號的料理」展開激烈對決，最終黑湯匙「拿坡里美味黑手黨」權聖晙獲得冠軍，白湯匙李愛德華獲得亞軍。



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