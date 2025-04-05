到底誰話最多〜金南佶隔空回應朱智勛！為了聊到盡興，期許與粉絲相聚「一整天」

演員金南佶將於4月6日在台北舉辦粉絲見面會，也提前一日與媒體見面聊聊本次訪台心情，他2023首度來台舉辦見面會時也曾經與粉絲大聊超過3小時，而最近在首爾場的FM也長達5小時，本次的見面會時長也受到關注。

金南佶在訪問中對媒體態度一向相當親切，除了主動幫大家找地方放錄音設備，得知記者們為了今日訪問而放棄了連續休假的假日，金南佶立即對旁邊的工作人員說：「你們還站在那裡幹嘛？快請記者們吃飯店自助餐呀！」讓在場的媒體們都感受到他的貼心，對於比較晚到的記者，他還特地詢問是否也有想問的問題，不愧是媒體眼中最親切的韓星。



對於見面會首爾場一開就是5小時，經紀人是否有說什麼呢？金南佶說經濟人倒是沒說什麼，反而是自己的父母親叮嚀他不要講那麼久。也因為自己滿愛講話的，常讓身邊的人覺得他很吵，媽媽在家裡也常常摳耳朵（被吵到不舒服之意），好友朱智勛最近見面時也好奇問他到底在FM聊了什麼，要講這麼久乾脆請粉絲們吃飯好了，沒想到給了金南佶一個idea，說之後粉絲見面會應該規劃從早上開始，然後有中場休息時間，也會附送午餐，下午也能盡情聊到晚上，許願與粉絲相聚一整天。



日前朱智勛曾在綜藝節目中表示金南佶比他更愛講話，不過今日金南佶則表示，當他與河正宇及朱智勛聚在一起的時候，他總是那個插不上話的人，只負責當表情包，給足情緒價值。金南佶表示自己雖然話多但是會看場合，但朱智勛跟河正宇就是走到哪裡都想要成為場合中的領導者，自己與他們還是有所區別。金南佶更認真對大家說明：「朱智勛有一個缺點，就是他不了解自己。」那如果在SNS群組中誰更愛發言呢？金南佶笑說：「朱智勛如果想把自己要講的都用打字打出來的話，他應該手指頭會很痛吧！」



再度來台，金南佶表示每次總有很多想吃的特色食物，但不一定都能全部吃到，所以本次繼續期待台灣美食。比起觀光景點，他更喜歡台北街道巷弄給他的感覺，更貼近在地生活，有種小確幸的感覺。對於媒體大讚他態度親切，金南佶則表示無論是媒體還是粉絲們，都是因為關心他、在乎他才會來參加訪談或是見面會，他只是按照自己的方式對待大家，沒有刻意。



日前在N台剛公開的新作品《惡緣》中，金南佶擔任特別演出，他先是好奇台灣觀眾是否會喜歡這種懸疑的題材，他提到與本作品的導演以及製作人都是認識的關係，所以欣然接受邀請演出，雖說是特別演出，但戲份比他想像中更多。他提到曾與朴海秀演員在《海賊》電影合作，他覺得朴海秀演員的演技又更加純熟了，而申敏兒演員更是在劇中有著相當兩極化的演出，他覺得申敏兒身為演員所具有的能量相當大，演技也非常到位。



對於粉絲們，金南佶表示很抱歉雖然無法時常來台與大家見面，希望明天可以多多與大家盡情聊天，不受到太多時間上的侷限。

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