【韓網熱門】MAMA審查標準變更：「年度專輯賞」，不僅只看銷量，綜合評價

2024MAMA AWARDS將基於差異化的視角和專業經驗，進一步提升評審方式。

CJ ENM宣佈，通過「2024 MAMA AWARDS」，將從多個角度對那些憑藉不斷的挑戰與激情，取得卓越成績的藝術家和相關人士的貢獻進行表彰。

特別是在評估時將關注K-POP的全球競爭力，如震撼的表演、引領潮流的音樂、製作精良的MV與專輯，以及吸引全球粉絲的視覺效果等多方面的魅力。 比如「年度專輯獎」不僅局限於專輯的銷量，還會從企劃、音樂、藝術設計到視覺效果與影響力進行綜合評價。 同時，為了更加關注K-POP卓越的表演能力與其重要性，新增了「最佳編舞獎」，以表彰那些為K-POP編排出令人印象深刻的舞蹈的藝術家與編舞者，進一步鞏固該頒獎典禮在音樂行業與粉絲中的共鳴。



此外，2024 MAMA將於11月21日在美國洛杉磯、11月22日和23日在日本大阪舉行，並通過全球直播在線上與觀眾見面。

韓國網友評論：

1. 意思就是「我想給誰就給誰」

2. 雖然以前就很垃圾，但是現在更爛了

3. 還不如100%全靠評審選呢，大家都知道mama就是在分蛋糕啊

4. 又想在背後做什麼文章啊

5. 就是想頒給誰就給誰啊，K-POP頒獎禮毫無權威性

6. 完成度、視覺效果和影響力，這類評判標準又不能數字化，最終就是我想給誰就給誰，毫無客觀性

7. 應該是以銷量計算吧??? 賣得多就能獲得「專輯賞」，老實說有點奇怪

8. 到底是為了把獎送給誰，這麼大費周章啊

9. 今年專輯賣得最多的是哪個團啊，（I）居然做到了這一步

10. 老實說mama一直都是這樣吧

11. 和去年一樣？？ SEVENTEEN？

12. 不是SEVENTEEN就是STRAY KIDS

13. 這才是正確的吧，其他頒獎禮上也看專輯銷量啊，不過確實值得懷疑，因為太過主觀了

14. 是不願意給某團才故意設限的嗎？

15. MNET和誰關係最好???? 看來是要給那家公司啊

16. 為了把獎頒給想要給的人，還故意搞出那麼多規則出來

17. 不是明年規則，而是近在咫尺的本屆頒獎裡，太掉價了

18. 最後不管誰家拿了都會被罵吧

19. 老實說這個標準是對的，但是既然要改規則的話，起碼年初就該通知啊

20. 和某大型公司分獎杯吧

21. 審核也毫無可信度

22. 如今專輯已經毫無意義可言了

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