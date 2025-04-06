演員金南佶數度請主持人「先休息」獨撐全場！零食太好吃節目秒變吃播！誠意獻唱「月亮代表我的心」

韓國實力派演員金南佶於4月6日晚間舉辦粉絲見面會「Road to Gil in TAIPEI」，距離上次來台是2023年，本次同樣吸引大批粉絲在連續假期的最後一日前來與他同樂，雖然正值休息期間，金南佶也透露為了舉辦本次一系列的見面會做足準備。

金南佶就如同大家所熟知的相當多話，一上台他就忍不住向所有粉絲們報告抵達台北的近況，提到日前舉行記者聯訪，大家都說他是「最親切韓星No.1」讓他相當開心，也自爆記者問到許多他與朱智勛的比較，金南佶也告訴大家「朱智勛在節目中說的都是假的！」更說自己跟朱智勛在一起的時候根本都插不上話，這時主持人也冒出一句「我也是」，金南佶才意識到主持人還沒講話，還搞笑說「你可以先休息一下，這邊我來講就好」讓全場笑聲不斷。

有鑑於首爾場的時間進行超過五小時，今天金南佶也特別先問「有沒有人爸媽在外面等待的？」他還記得2年前來台時適逢鬼月，因為自己進飯店房間前忘了敲門而害怕不已，這次主持人還特別跟他介紹清明節是祭拜祖先的日子，讓他不禁好奇問：「又跟鬼有關嗎？」



今日的概念與金南佶一起搭上列車暢遊台北到台南，在這旅途中也準備了零食車，讓金南佶相當開心直接拿起了鱈魚香絲，在台上直接開吃，還吃到忘我連主持人在問的問題都在聽，只好請他重新再問一次。後來主持人也推薦了可樂果，金南佶嘗試之後欲罷不能，還搞笑問大家「現在是在進行吃播嗎？」

他一邊吃零食一邊與大家分享他的戲劇作品，其中提到近期的《熱血司祭2》以及《Island》，兩部都有許多動作戲場面，金南佶說雖然自己很喜歡動作戲，過程應該要很享受，但是現在的他到現場拍攝前就會開始害怕，因為就算做足準備，拍動作戲也難免會受傷，以前受傷恢復很快，但現在就……金南佶的興趣是騎腳踏車，他自曝就連作夢都夢到自己騎車受傷，為了與大家能夠長久的見面，於是他現在也會更加愛惜自己的身體。



本次見面會還請來金南佶的歌唱老師擔任他的嘉賓，老師表示金南佶演員原本就很會唱歌，只是透過他的指導能夠改變他的發聲方式，原本金南佶唱歌方式大約只能唱2首歌曲，但是現在的他應該可以像歌手一樣唱完20首歌，老師也透露原本一般上課時間是2小時，但是金南佶上課就是愛閒聊，常常都必須花三、四個小時才能下課。老師更稱讚金南佶在歌唱方面有一個特色，因為他能夠讓忘記原唱的感覺，而唱出專屬於他的特色。接下來金南佶更為大家帶來了中文歌曲「月亮代表我的心」咬字清晰讓大家相當驚艷。

接下來金南佶更是使出渾身解數與粉絲們大玩遊戲，除了透過「隨機麥克風」變聲唱歌讓粉絲們笑哈哈，接著還大玩「超級比一比」也不忘為粉絲們爭取福利，讓粉絲們覺得即使被淘汰也非常甘願，就連自拍合照的背景都要一一確認粉絲的意願，擔心粉絲不滿意他還追加兩人一起拍短影片，還堅持送上親筆畫圖的簽名海報，根本太暖心。整場活動金南佶也沒有在介意時間，只希望大家能夠玩到盡興，最後他為大家送上歌曲「Can’t I love you？」作為今日活動的句點。

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