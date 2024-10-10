SM娛樂的創辦人72歲李秀滿夢想「再創KPOP帝國」正在招募偶像練習生&製作人！

對於李秀滿將再次進軍偶像產業，努力籌備中的消息，大家有什麼看法呢？

根據韓媒 매일경제 스타투데이 獨家報導指出，李秀滿目前正在選拔偶像練習生和招募製作人。實際上被選中的練習生不是首爾圈而是慶南地區出身，李秀滿正在以全國為單位招募有才華實力的偶像練習生們。



去年 2 月，李秀滿將其所有股票出售給了 HYBE，參與SM娛樂收購戰的 HYBE 以每股12萬韓元（共約4228億韓元）的價格，收購了李秀滿14.8%的股份。

在此過程中，李秀滿與 HYBE 簽訂了三年內不能在韓國國內製作專輯的競業禁止條款合約，該規定大約在一年四個月後取消​​。李秀滿重啟國內音樂事業的消息早已被傳開，他在年初透過他的私人公司申請了 A2O Entertainment（A2O娛樂）的商標，業界猜測李秀滿可能會再次進軍偶像產業。



報道中還提到李秀滿正在加速招募新製作人，為此還在首爾江南區清潭洞準備了辦公大樓和工作室。

李秀滿最近也多次在中國被拍到，引起了人們的關注。除了被發現與幾名疑似練習生的人在一起外，他還被發現與少女時代的 Sunny 和前 SM娛樂 製作人劉英振一起出現在中國上海。Sunny 是李秀滿的姪女，去年8月離開了SM娛樂。



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