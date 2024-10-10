厚臉皮！NCT前成員文泰一被起訴第二天開直播慶生！受害女生留言「你就是無恥跟蹤狂」，一度被當黑粉

男團NCT前成員泰一因涉嫌性犯罪被起訴的消息曝光後，有網友質疑他在知曉此事的情況下仍進行了直播，欺騙了粉絲。

據韓媒報導，泰一於6月13日被一名女性A某以性侵罪起訴。 然而第二天，也就是6月14日，他在自己的生日直播中若無其事地與粉絲互動。 問題在於A某在直播期間留言「希望你會因曾折磨我而受到報應，你是罪犯」。 泰一看到該評論後臉色瞬間變暗，但很快恢復了平靜。 他在直播中表示：「多虧了NCT粉絲，才能過上這麼快樂的生日。」並計畫了一些生日活動，甚至還哼唱了歌曲，表現得相當輕鬆愉快。



8月28日，在某大學生論壇中有人發佈了一篇題為「NCT泰一事件」的文章。 當天也是SM娛樂公司宣佈泰一涉嫌性犯罪的日子。 該文章作者聲稱：「案件早在一個月前就已經移交給警方，只是今天才被報導。 我聽說NCT成員和另兩個男生參與其中，可能不是通過Telegram，而是涉及集體性侵。」

泰一於6月被控與兩名熟人一起性侵醉酒的A某。 8月28日泰一因涉嫌特別準強姦罪被警察署傳喚調查，並於上個月12日被移交至首爾中央地檢。 據悉，與泰一共同作案的熟人中並沒有其他知名人物。

「特別準強姦罪」是指攜帶兇器或兩人以上合謀，趁受害人精神喪失或無抵抗能力時實施性侵的行為。 如果罪名成立，將依據《性暴力犯罪特別法》處以7年以上有期徒刑或無期徒刑。對此SM娛樂回應稱：「目前案件仍在調查中，暫不便發表意見。」



早在8月28日SM娛樂就曾發佈聲明：「我們確認泰一最近因涉嫌性犯罪被起訴。 鑒於事件的嚴重性，我們與泰一商討後決定讓其退出團隊。」隨後A某再次在泰一的帳號下留言，表達憤怒：「你還在繼續折磨我。 我希望你被抓。 我希望你能承受我所經歷的痛苦和壓力。」當其他粉絲對此表示疑惑時，A某回復稱：「文泰一是罪犯，他曾經通過駭客偷拍來威脅我。 你們可能不知道，他只是表面善良，實際上是個無恥且惡毒的跟蹤狂。」相關評論當時被還被認為是黑粉的惡意留言，不過隨著醜聞的曝光，相關言論近日重新引發廣泛的關注，引得不少網友和粉絲前去翻看。



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