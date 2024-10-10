NewJeans Hanni決定出席國監會：為了守護團隊和粉絲，決定一個人去

女團NewJeans成員Hanni表達了出席國政監查的意願。

9日，Hanni於通過粉絲交流平臺Phoning表示：「我決定了，我要去國會，即將到來的國政監查，我會一個人去。」

她解釋了決定出席國會的原因：「不用擔心，我是為了我自己、NewJeans成員以及Bunnies（粉絲名稱）才想去的。」Hanni補充，目前尚未告知所屬公司ADOR的相關負責人，「經紀人和公司還不知道，但我認為應該去。 我會好好完成任務」。Hanni強調了這是為了NewJeans和粉絲做出的決定，「雖然不知道會發生什麼，但這將會讓我學到很多的經驗」、「我要保護NewJeans和Bunnies」。



國會環境勞動委員會於上月30日舉行了第三次環境勞動委員會全體會議，討論了國政監查證人和參考人出席要求的相關議題。Hanni與ADOR代表金周英等35人被選定為證人和參考人，並被要求於11月25日出席雇傭勞動部和經濟社會勞動委員會的國政監查。

環境勞動委員會委員長安浩永表示：「我們將深入調查『K-pop背後的陰影、職場內的欺淩以及勞動法之外的勞動者』現狀」，解釋了選定證人和參考人的背景。

Hanni將作為國政監查的參考人出席，接受相關質詢。 預計當日她將向環境勞動委員會的委員們親自說明自己主張的公司內部不公正待遇。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞