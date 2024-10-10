金高銀《一日三餐Light》裡穿條紋帽衫摘馬鈴薯！網友：好想買～！但一看價格全都驚呆了

tvN《一日三餐Light》已經開播，金高銀作為嘉賓亮相，沒想到觀眾們對她幹農活時所穿的衣服產生了極大的興趣，當大家得知價格後，忍不住直呼「打擾了」！

近日播出的《一日三餐 Light》中，金高銀與車勝元、柳海真展現了自然有趣的化學反應，給觀眾帶來了不少歡笑。

金高銀輕鬆愉快的性格時常逗得觀眾們哈哈大笑，她在採摘馬鈴薯時一直保持著愉快的氛圍，車勝元和柳海真也被她的魅力所感染，變得十分輕鬆，觀眾們也深深被她吸引。 然而，觀眾們在看節目時對金高銀穿著的衣服產生了濃厚的興趣，紛紛詢問她採摘馬鈴薯時穿的橫豎條紋帽衫是什麼品牌，因為看上去休閒、舒服、活動性強且不失時尚感，紛紛稱讚金高銀的品味相當出色。



後來網友們翻出這件條紋帽衫出自高奢品牌CHANEL，是2024年春夏系列的產品，售價高達800萬韓幣，還不容易買到。 不過金高銀是CHANEL的全球品牌大使，她能有這件衣服一點都不稀奇。



最重要的是金高銀氣質出眾，即便在日常生活中常穿大牌服裝，卻展現出一種「不刻意打扮但依舊時尚」的風格，因而被認為是韓國演藝圈的代表時尚達人。 比起衣服，觀眾們的目光更容易被她那清新迷人的氣質所吸引，輕鬆駕馭大牌。

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