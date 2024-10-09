【有雷】Netflix《黑白大廚》大結局揭曉！準決賽「無限料理地獄」任務引熱議，最終由「這位」獲得冠軍！

8日下午 Netflix 人氣料理實境節目《黑白大廚》公開大結局，不知道大家有沒有看完了呢？

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第11～12集中，展開準決賽和決賽任務，準決賽第一輪中，拿坡里美味黑手黨率先進入決賽，接著進入準決賽第二輪「無限料理地獄」的任務，而這個食材是「豆腐」（豆腐登場真的超級驚人啊 XD）。剩下的參賽者每輪30分鐘得做出一道豆腐的料理，再由評審白種元、安成宰進行試吃，每輪會淘汰一名參賽者直到決賽，經過激烈競爭後，最終由「愛德華李」獲勝。



決賽最後二人的料理對決中，評審方式是兩位評審必須意見一致，這樣對決才能結束。「愛德華李」以剩下的辣炒年糕為靈感做出一道甜點，再搭配香瓜、水芹及馬格利酒調製而成的調酒；而拿坡里美味黑手黨「權聖晙」則端出皮埃蒙特風的羊排（開心果羊排佐洋心與野菇）佐上羊心義大利餃，兩位的料理都受到評審的喜愛，但...最終由「權聖晙」拿下兩票成功奪冠，並贏得3億韓幣。



權聖晙說：「我今天我的夢想實現了！一直以來我都只往返於家裡和廚房，幾乎沒有任何享受。我心想『這樣生活對嗎？』、『以後也要過得這麼鬱悶嗎？』、『我要一輩子只做料理嗎？』，所以才會來參加這次的比賽，現在我得到了冠軍，我明白了10年來那樣生活並沒有錯，以後我會成爲只往返於家裡和廚房的廚師。」



最終排名第二的是愛德華李，自稱「是在美韓僑」的他介紹說：「在美國努力向美國人介紹韓國食材的美好，這就是我的生活與我的熱情所在，我在這裡體驗到非常美好的感覺，韓國也是我的家。」



而《黑白大廚》自9月17日公開以來，連續兩週在 Netflix 全球 TOP10 TV（非英語）領域排名第一。包括韓國、台灣、新加坡、香港等都排名第一，在28個國家和地區進入前10名，正在持續掀起熱潮。

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