朴敘俊竟也是「校園孤立」受害者：小時候是極度的「I」人，很討厭不會說話的自己

即使現在的自己已成了韓流巨星，但朴敘俊仍未忘卻學生時期被欺負的傷痛。

日前，朴敘俊作客了歌手成始璄的YouTube同名綜藝節目，兩人一邊品嚐成始璄做的料理，一邊聊天 ，自然而談地談到了朴敘俊開始當演員的契機。

朴敘俊表示：「小時候的我非常小心翼翼也很怕生，是個極度『I』（MBTI中的『I』）的人，甚至去餐廳吃飯都不好意思點菜，非常的害羞。」 聽到這裡，成始璄說道：「演員中有不少人都是I人。」 朴敘俊繼續稱：「老實說基本上不會表露情感，偶然的機會去上了表演學院，在小小的空間裡能夠表達自己的情感讓我產生了微妙的釋放感，因為這個原因我開始了表演。」



成始璄好奇地問對方是什麼讓他對表演產生了興趣，朴敘俊回答：「國中三年級的時候開始討厭自己那種無論走到哪裡都不好意思說話的性格。」 成始璄吃驚地說道：「長得不錯，身高又很高，看起來完全不是那種會被朋友孤立或沒有人氣的樣子。」 朴敘俊解釋說：「國小的時候被同學們孤立過，國中的時候我也是那群安安靜靜的人中的一個。 」



聽到朴敘俊曾被孤立的經歷，成始璄也透露自己遭受過同樣的事情，「最近孤立爭議很多，我也是第一次對外公開，國小1年級到4年級對我來說就像地獄，我從來沒有打過別人，也討厭吵架，幸好那全段時間都過去了，那段時間有多像地獄，到現在我都清楚地記得。 孩子們都很純真，正因為很純真，壞得也很徹底。」



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