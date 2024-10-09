【有雷】Netflix《黑白大厨》大结局揭晓！准决赛「无限料理地狱」任务引热议，最终由「这位」获得冠军！

8日下午 Netflix 人气料理实境节目《黑白大厨》公开大结局，不知道大家有没有看完了呢？

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第11～12集中，展开准决赛和决赛任务，准决赛第一轮中，拿坡里美味黑手党率先进入决赛，接著进入准决赛第二轮「无限料理地狱」的任务，而这个食材是「豆腐」（豆腐登场真的超级惊人啊 XD）。剩下的参赛者每轮30分钟得做出一道豆腐的料理，再由评审白种元、安成宰进行试吃，每轮会淘汰一名参赛者直到决赛，经过激烈竞争后，最终由「爱德华李」获胜。



决赛最后二人的料理对决中，评审方式是两位评审必须意见一致，这样对决才能结束。「爱德华李」以剩下的辣炒年糕为灵感做出一道甜点，再搭配香瓜、水芹及马格利酒调制而成的调酒；而拿坡里美味黑手党「权圣晙」则端出皮埃蒙特风的羊排（开心果羊排佐洋心与野菇）佐上羊心义大利饺，两位的料理都受到评审的喜爱，但...最终由「权圣晙」拿下两票成功夺冠，并赢得3亿韩币。



权圣晙说：「我今天我的梦想实现了！一直以来我都只往返於家里和厨房，几乎没有任何享受。我心想『这样生活对吗？』、『以后也要过得这么郁闷吗？』、『我要一辈子只做料理吗？』，所以才会来参加这次的比赛，现在我得到了冠军，我明白了10年来那样生活并没有错，以后我会成爲只往返於家里和厨房的厨师。」



最终排名第二的是爱德华李，自称「是在美韩侨」的他介绍说：「在美国努力向美国人介绍韩国食材的美好，这就是我的生活与我的热情所在，我在这里体验到非常美好的感觉，韩国也是我的家。」



而《黑白大厨》自9月17日公开以来，连续两周在 Netflix 全球 TOP10 TV（非英语）领域排名第一。包括韩国、台湾、新加坡、香港等都排名第一，在28个国家和地区进入前10名，正在持续掀起热潮。

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