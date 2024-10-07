Netflix人氣料理實境秀《黑白大廚》明日公開大結局！8強參賽者今日出席記者見面會
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Netflix人氣料理實境秀《黑白大廚》明日公開大結局！8強參賽者今日出席記者見面會

綜藝   2024年10月7日   星期一16:47   Yuan  

《黑白大廚》8強參賽者（封面圖源：TVDaily）

Netflix 料理實境節目《黑白大廚》今日上午（7）舉行8強記者見面會，包含金學慜PD、金銀芝PD在內，進入決賽8強「白湯匙」的崔鉉碩、蔣皓埈、鄭智善、李愛德華 、「黑湯匙」的三星、料理狂人 、阿姨無菜單料理一號、拿坡里美味黑手黨都出席。

《黑白大廚》8強參賽者（圖源：TVDaily）《黑白大廚》8強參賽者（圖源：TVDaily）

「白湯匙」崔鉉碩、鄭智善、蔣皓埈、李愛德華
「白湯匙」崔鉉碩、鄭智善、蔣皓埈、李愛德華（圖源：TVDaily）

「黑湯匙」三星、料理狂人 、阿姨無菜單料理一號、拿坡里美味黑手黨
「黑湯匙」三星、料理狂人 、阿姨無菜單料理一號、拿坡里美味黑手黨（圖源：TVDaily）

崔鉉碩
崔鉉碩（圖源：TVDaily）

鄭智善
鄭智善（圖源：TVDaily）

蔣皓埈
蔣皓埈（圖源：TVDaily）

李愛德華
李愛德華（圖源：TVDaily）

三星
三星（圖源：TVDaily）

阿姨無菜單料理一號
阿姨無菜單料理一號（圖源：TVDaily）

拿坡里美味黑手黨
拿坡里美味黑手黨（圖源：TVDaily）

料理狂人
料理狂人（圖源：TVDaily）

在經歷各種競賽後，爭取8強席位。8強賽中他們必須端出自己的烹飪的「人生料理」，爭取晉級總決賽的最後二個名額。最後由「黑湯匙」的「那不勒斯美味黑手黨」搶先奪下第一名，剩下七名參賽者誰會決賽呢？令人期待明天的大結局啊！

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