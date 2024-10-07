NCT退團成員泰一案件細節驚人：夥同2友性侵醉酒女，涉「特殊準強姦」可判7年至無期

據韓媒「朝鮮日報」，NCT已退團成員文泰一夥同2名熟人性侵醉酒女性，以「特殊準強姦」嫌疑接受警方調查，刑期最低7年起步、最高終生監禁，情形嚴重堪稱K-POP史無前例。

文泰一今年6月被起訴性犯罪相關刑事案件，2個月後的8月28日第一次接受傳喚調查，已於9月12日移交首爾中央地方檢察廳處理。據悉一同犯罪的熟人中沒有名人。



「特殊準強姦罪」指持有兇器或2人以上合夥對失去意識等無法反抗的受害者進行姦淫，如果罪名成立，可依據性暴力犯罪處罰相關條例第4條第1項判處7年以上有期徒刑或無期徒刑。

SM娛樂在文泰一出席警方調查後立即宣佈其退團，稱「事態非常嚴重、無法進行繼續組合活動」，雖未公佈案件細節資訊，但火速切割的姿態更引起網友猜測紛紛。



文泰一2016年作為NCT成員出道，今年6月被起訴後還參加了8月的NCT127出道八周年粉絲見面會並參與錄製新專輯。 涉案消息曝光後，粉絲對其失望憤怒至極，紛紛剪毀照片小卡並PO上SNS，SM娛樂工作人員也連夜撤下已在仁川機場貼出的相關宣傳資料。



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